Listopadové sychravo si přímo říká o deku, horký čaj a dlouhé seance u kvalitní televizní a filmové zábavy. Na jaké kousky se můžeš těšit tento měsíc?
KVIFF.TV
Tipem měsíce na KVIFF.TV volíme v listopadu snímek Přísahám, že za to nemůžu, který rozvířil vody dříve v tomto roce, když na udělování cen BAFTA předobraz hlavního hrdiny John Davidson, trpící Tourettovým syndromem, nedobrovolně vykřikl ošklivé slůvko začínající na „N“. Následné reakce lidí z celého světa rychle ukázaly, jak důležité vlastně celé téma Tourettova syndromu stále je a jak málo lidí této vzácné poruše skutečně rozumí. S měsíčním předplatným máš tak možnost dohnat nejen tento chválený a oceňovaný film, ale jako obvykle i plno dalších kousků, které knihovna KVIFF.TV zahrnuje.
Apple TV
12 12 12 – (13. listopadu)
Apple TV+ přichází s originálně koncipovaným heistem. V hlavních rolích se střetnou Anthony Mackie a Jamie Dornan. Seriál kombinuje tři časové roviny: detailní přípravu troufalé mezinárodní loupeže, samotnou dvanáctihodinovou akci a následný dramatický útěk napříč Evropou. Režie a tempo slibují svižný adrenalinový zážitek plný nečekaných zvratů.
Disney+
Percy Jackson a Olympané – 3. série (20. listopadu)
Třetí sezóna populární fantasy adaptace se pouští do adaptování knihy Prokletí Titánů. Percyho parťačka Annabeth náhle zmizí a v Camp Half-Blood se rozezní nové děsivé proroctví delfské věštírny. Vrací se osvědčená mladá sestava v čele s Walkerem Scobellem a Leah Savou Jeffries pod přímým autorským dohledem spisovatele Ricka Riordana. Ideální podívaná pro mladší publikum i odrostlejší fanoušky*fanynky knižní mytologie.
HBO Max
The Gilded Age – 4. série (1. listopadu)
Kulturní války newyorské smetánky z konce 19. století nabírají na obrátkách ve čtvrté řadě výpravného dobového dramatu od tvůrce Panství Downton Juliana Fellowese. Nekorunovaná královna společenských ambicí Bertha Russell (Carrie Coon) pokračuje v nemilosrdném přepisování pravidel newyorské elity, zatímco tradiční aristokratické rody bojují o zbytky svého mizejícího vlivu. Těšit se můžeš na ještě ostřejší salónní intriky, opulentní výpravu a dechberoucí kostýmy.
The Good Daughter (12. listopadu)
Psychologický thriller podle stejnojmenného bestselleru královny kriminálního žánru Karin Slaughter. Rose Byrne (Platonic) a Meghann Fahy (Bílý lotos) hrají dvě sestry a právničky, které se musejí po letech postavit brutální rodinné tragédii z minulosti, jež zničila jejich dětství i vztahy. Šestidílná minisérie slibuje hutnou atmosféru jižanského maloměsta, rodinná tajemství a nekompromisní morální dilemata.