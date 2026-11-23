Radek Holamka pracuje v OSN. Jejich světový potravinový program pomáhá zajistit potravinovou pomoc zranitelným komunitám a bojuje proti hladu po celém světě.
V rozhovoru pro Refresher se rozpovídal o své cestě z pražské fakulty přes londýnský finanční sektor až k inovačnímu financování na místech zasažených krizí. „Když dojde k přírodní katastrofě nebo konfliktu, poslat jen jídlo zkrátka nestačí. Musíte podpořit lokální lidi a podniky, aby se systém po šoku dokázal znovu postavit na nohy,“ vysvětluje.
Jak se hledá kompromis mezi světem velkých peněz a humanitární pomocí? Jaké mýty o OSN nejsou vůbec pravdivé? A proč se ve světě tolik cení typická česká povaha a schopnost si se vším poradit?
- Jaká česká vlastnost dělá podle Radka z Čechů*Češek skvělé zaměstnance
- Jak Radek potkal letadlo české výroby až v Ugandě
- Jak se dostat i s českým vzděláním do top světové instituce
- V čem tuzemské vzdělání obstojí i v zahraničních firmách
- Co si myslí o neplacených stážích
- Jaké mýty o OSN nejsou pravdivé?
Studoval jste v Česku na Karlovce, ale pak jste odjel do Nizozemska. Jaký to byl náraz a jak k tomu vlastně došlo?
Studoval jsem na FSV dva bakaláře – ekonomická a politologická studia s přesahem do mezinárodních vztahů. Hledal jsem mezi nimi nějaký průsečík. Politologie se ptala na otázky „co a proč“, ekonomie a finance zase řešily „jak by se to dalo dělat“. Skrz kamarády ze zahraničí jsem se dozvěděl, že existují banky, které se snaží dělat bankovnictví etičtěji, s přesahem do společenských a environmentálních témat.
„Moje znalosti do toho mezinárodního prostředí bez problému zapadly a nepociťoval jsem žádný handicap“
Zjistil jsem, že v Nizozemsku sídlí organizace Global Alliance for Banking Values, která tyto banky sdružuje. Přes Erasmus jsem tam získal stipendium na stáž, dohodli jsme se na spolupráci pro mou diplomku a nakonec jsem tam zůstal tři čtvrtě roku přímo v jedné z bank. Bylo skvělé vidět, že se finance dají dělat i jinak než jen s ohledem na zisk.
Co vás v Nizozemsku na začátku nejvíc překvapilo? Bylo hrozně fajn zjistit, že příprava z českého školství je na světové úrovni. Moje znalosti do toho mezinárodního prostředí bez problému zapadly a nepociťoval jsem žádný handicap.
Následně jste strávil přes šest let v Londýně, kde jste se věnoval společensky prospěšnému investování. Napadá mě spousta popkulturních referencí o „finance bros“ v Londýně, co si pod vaší prací ale může laik reálně představit?Byla to taková evoluce z bankovnictví do investic, kde už je riziko trochu větší a necílí se jen na jednotlivce, ale spíš na celé společnosti. Zaměřovali jsme se víc na rozvojové trhy – hodně jsme dělali v Africe, v Asii, ale i v Americe v oblastech, kde jsou „kapsy chudoby“. Zkrátka jsme řešili, jak využít financování a investice k tomu, aby se firmy, které mají pozitivní společenský nebo klimatický dopad, mohly rozvíjet a sílit. Je to mnohem více šité na míru konkrétním potřebám těch společností.
„Každý na konci dne chce žít důstojný život, mít možnost bydlet nebo podnikat“
Co se dozvíš po odemknutí?
- Jaká česká vlastnost dělá podle Radka z Čechů*Češek skvělé zaměstnance
- Jak Radek potkal letadlo české výroby až v Ugandě
- Jak se dostat i s českým vzděláním do top světové instituce
- V čem tuzemské vzdělání obstojí i v zahraničních firmách
- Co si myslí o neplacených stážích
- Jaké mýty o OSN nejsou pravdivé?
Při této práci jste potkal lidi z mnoha různých kultur. Zaznamenal jste při práci napříč kontinenty něco, co vás zaskočilo?Základní lidský princip mi přišel všude podobný, přestože se kontext, ve kterém žijeme, liší. Dělali jsme například investici do mikrofinanční instituce v Ugandě. Přístup byl ve výsledku velmi podobný jako při naší spolupráci s bankou v Mississippi nebo Arkansasu v chudších částech USA. Přestože jde o úplně jiné světadíly a úrovně rozvoje, problémy i řešení se prolínají. Životní příběhy jsou jiné, ale úplně každý člověk na světě touží po nějaké důstojnosti. Každý na konci dne chce žít důstojný život, mít možnost bydlet nebo podnikat.
Když porovnáte Londýn, Prahu a prostředí OSN, zažil jste při svém cestování nějaký vyložený kulturní šok nebo bizár?Bizarní situace mě úplně nevyhledávají. Těší mě ale maličkosti. Coby Čech vnímám, že ať přijedu kamkoliv, máme ve světě pozitivní obraz. Jasně, občas nevědí, kde přesně ležíme, a neseme si nějaké to historické závaží, ale vnímání je skvělé.
Stávají se mi neuvěřitelné náhody – letěli jsme do Aruy na severozápadě Ugandy, kde je spousta uprchlíků z Konga a Jižního Súdánu. Letěli jsme českým letadlem a na pasové kontrole mě místní policista zastavil s tím, že on sám zná Čechy moc dobře. Zrovna se jim totiž po dvaceti letech odstěhoval český mechanik, který se jim tam celou dobu o ta letadla staral.
Chybí vám při životě v Mnichově něco vyloženě českého?Z Mnichova to mám přes kopec, takže materiálně nic. Co bych ale rád vyzdvihl, je ta česká mentalita v tom nejlepším slova smyslu. My Češi v sobě máme takovou specifickou uzemněnost. Stojíme nohama na zemi a umíme si se vším tak nějak prakticky poradit. To se ve světě ohromně cení. Byl bych moc rád, kdyby Čechů s tímhle přístupem v mezinárodních organizacích pracovalo ještě víc.
Dnes působíte ve Světovém potravinovém programu pod OSN. Pro spoustu lidí působí OSN jako nedobytná pevnost. Jak se člověk z Česka dostane k takové práci?Je to kombinace práce a štěstí, oboje je potřeba. Já už měl něco za sebou a dveře mi paradoxně otevřela práce, kterou jsem dělal v Nizozemsku. Tam jsem nejprve působil v podstatě bez finanční návratnosti jako dobrovolník, pak jsem tam měl stáž, která byla placená velmi málo a šlo primárně o zkušenosti.
Díky důvěře a vztahům, které jsem si tam vybudoval, jsem se dostal do Londýna. Přesun do systému Spojených národů pak pro mě znamenal pokročilejší fázi kariéry. Bylo to o mých zkušenostech, ale i o štěstí a načasování. World Food Programme (známý pod zkratkou WFP, česky Světový potravinový program, pozn. red.) se zrovna posouval od původního modelu k většímu využívání investic namísto čistých grantů, takže jsem byl ve správný čas (a se správným skillsetem) na správném místě.
Zmínil jste neplacené stáže na začátku kariéry. Doporučil byste mladým lidem tuhle cestu, pokud si ji mohou finančně dovolit?
Záleží na situaci, pro mě by to bez podpory Erasmu a vlastních zdrojů bylo tehdy taky těžké. Doporučuji ale jít za svým posláním, za svou vášní. Mít svůj smysl pomůže neplacené stáže a horší podmínky na začátku překlenout. Jsem hrozně rád, že dělám to, co má význam a dělá svět trochu lepším. Pro lidi, kteří dnes vycházejí ze školy a chtějí pracovat pro OSN, je důležité mít to srovnané v hlavě, protože jen s hledáním stability se do těchto pozic dostává obtížněji.
Jak náročné je vůbec výběrové řízení do takhle obří organizace?Záleží na pozici. Jsou tam standardnější role, kde se víc hledí na životopis z prestižních univerzit. Pak jsou ale v mezinárodních organizacích i hodně specializované a novější role, což byl můj případ, a tam to připomínalo spíše výběrka do soukromých firem. Jde spíše o konkrétní dovednosti než o to, abyste měli tu nejsilnější školu na papíře. Někdy jejich lpění na stejném backgroundu totiž vede k tomu, že máte v týmu samé podobné lidi z podobných škol, což pak není úplně nejproduktivnější.
O OSN mnozí tvrdí, že je jen nekonečnou řadou konferencí a vydávání deklarací. Jak byste tento mýtus jako někdo zevnitř vyvrátil?OSN je obrovská organizace s mnoha funkcemi. To, co jste popsala, je spíše její politická funkce, která funguje jako platforma pro komunikaci států. Tam je to politické, a když spolu státy nechtějí mluvit, ani OSN je nedonutí.
Ale pak jsou tu agentury a programy jako náš WFP, který má jasný mandát zaměřený na potravinovou bezpečnost. Často jsme na místech katastrof jako první. Ať už to bylo nedávno po zemětřesení ve Venezuele, nebo ve válečných oblastech na Ukrajině, v Súdánu a v Jemenu. Právě díky záštitě OSN máme v těchto krizových místech často lepší pozici k tomu, abychom distribuovali pomoc, než neziskový sektor. Takže my jsme mnohem více v terénu s lidmi než v zasedacích sálech v New Yorku.
Vaše práce se zaměřuje spíše na inovativní financování. Když se zeptám návodně, proč nestačí zranitelným komunitám jednoduše posílat jídlo?Když dojde k přírodní katastrofě nebo propukne konflikt, v první řadě se samozřejmě posílá jídlo nebo peníze, aby si lidé mohli nakoupit základní a hygienické potřeby. To je ta prvotní odpověď na šok. Tyto krize ale nezmizí ze dne na den a trvá měsíce, než se systém stabilizuje.
Pak nastupuje fáze zvaná „recovery“, tedy zotavení, kdy se znovu buduje zničené, a fáze „resilience“, což je zodolnění systému, aby budoucí šoky už neměly tak ničivé následky. Právě v těchto pozdějších fázích je potřeba financovat lokální lidi a podniky.
Když vidíte reálné krizové oblasti, ovlivňuje to váš pohled na náš každodenní středoevropský život?Za zhruba patnáct let, co se v této oblasti pohybuji, si neustále uvědomuji, jak neuvěřitelně dobře se tu máme v porovnání s jinými částmi světa. Vidím ale také, že řešení a přístupy, které testujeme v těch nejnáročnějších podmínkách, budou brzy kvůli klimatické změně aplikovatelné i u nás. Finanční a společenské toky ve světě jsou zkrátka silně provázané a věci z Afriky a Asie mají dopad i na nás. Jsem rád, že Česká republika naši organizaci aktivně podporuje, ale myslím si, že bychom jako společnost mohli všichni dělat ještě víc.