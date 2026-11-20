Fanoušci a fanynky seriálu Boží plán se sice dočkali závěru první řady, na další televizní oddechovku ale nebudou muset dlouho čekat. Nova už příští týden uvede nový rodinný seriál Muži v letu, který vsází na trojici hereckých legend.
Miroslav Donutil, Bolek Polívka a Pavel Zedníček se vůbec poprvé potkají před kamerou v jednom projektu. Osmidílný seriál diváky zavede na Karlštejnsko, kde se protínají osudy tří dlouholetých přátel. Béda (Pavel Zedníček), Sláva (Miroslav Donutil) a Josef (Bolek Polívka) mají společnou nejen dlouholetou historii, ale také vášeň pro létání. Už v mládí si vysnili výlet za hranice, konkrétně přelet do tehdejšího západního Německa na pivo. Takový plán však v té době představoval téměř nedosažitelnou metu. Ani po desítkách let na něj nezapomněli.
Jejich přátelství ovšem provází také rivalita, křivdy a nevyřešené vztahy. Béda zrovna neprožívá nejšťastnější období a Slávu nemůže vystát. Vadí mu nejen jeho povaha, ale i skutečnost, že se už dlouho zajímá o jeho manželku Lidku (Milena Steinmasslová). Do života trojice nakonec vstoupí nečekaný zvrat, který jim může dát šanci napravit staré chyby a konečně uskutečnit sen, na který čekali celý život.
Za seriálem stojí i osobní přání Pavla Zedníčka. Herec chtěl už od dob studií na brněnské JAMU stanout před kamerou společně s Donutilem a Polívkou, se kterými ho pojí přátelství. Jeho manželka Hanka Kousalová proto připravila námět, původně zamýšlený jako dárek k Zedníčkovým sedmdesátinám. Z původního nápadu se nakonec stal televizní projekt, jehož realizace se sice o několik let odložila, ale dočkala se. Režie se ujal Petr Nikolaev, známý například z filmů Báječná léta pod psa nebo Příběh kmotra.
Muži v letu zamíří na obrazovky Novy v úterý 24. listopadu. Další díly budou následovat každý čtvrtek. Zároveň diváci Božího plánu se nemusí bát, že přijdou o seriál nadobro, chystá se totiž druhá série a mají se vrátit všechny hlavní postavy.