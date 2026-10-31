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Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
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Tento článek je sponzorovaný obsah společnosti HP.
dnes 31. října 2026 v 9:00
Čas čtení 3:29
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Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se

Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
Zdroj: Dupe / Kara Benson & Lauren Brackman
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Sepsali jsme pro tebe konkrétní tipy, které fungují nejen v teorii, ale i v praxi.

Přednášky, seminárky, zkoušky, brigáda a do toho snaha mít nějaký život. Zvládnout vysokou někdy může připomínat jízdu na superrychlém tobogánu, během které pochybuješ, jestli nasednout bylo správné rozhodnutí. Ale když víš, jak si zorganizovat čas a umíš využívat ty správné nástroje, můžeš si tuhle jízdu ušetřit o spoustu času i nervů. 

Anketa:
Co tě na vysoké škole stresuje nejvíc?
Množství úkolů a deadlinů
Zkoušky
Snaha skloubit školu, práci a osobní život
Nic mě nestresuje, je to pohodička.
Množství úkolů a deadlinů
67 %
Zkoušky
0 %
Snaha skloubit školu, práci a osobní život
0 %
Nic mě nestresuje, je to pohodička.
33 %

Rozlišuj, co hoří a co je důležité

Když se ti v jednom týdnu sejde seminárka, prezentace do školy, příprava na zkoušku a několik směn v práci, snadno získáš pocit, že musíš všechno stihnout hned. Jenže ne každý úkol si zaslouží stejnou pozornost.

S jejich uspořádáním ti může pomoci Eisenhowerova matice, která rozděluje povinnosti podle toho, jak moc jsou důležité a jak moc spěchají. Do první kategorie patří úkoly, které musíš vyřešit co nejdřív. Druhou tvoří důležité věci, které ještě nehoří. Třetí kategorií jsou naléhavé, ale méně důležité záležitosti, které můžeš vyřídit rychle, zjednodušit nebo případně delegovat. Do poslední pak patří činnosti, které ti berou čas, ale k tvým aktuálním cílům příliš nepřispívají.

Na začátku týdne si sepiš všechny úkoly, a pak si je rozděl do tabulky. Jako příklad ti poslouží následující vzor: 

tabulka
Zdroj: Refresher

Udělej si systém v materiálech

Během vysoké ti projde rukama velká spousta studijních materiálů, ve kterých se vyplatí mít systém. Proč? Protože v závěrečném ročníku těsně před státnicemi můžeš zjistit, že potřebuješ skripta z předmětu, který jsi měl*a v prváku. A taky protože hledat prezentaci, kterou máš za pět minut představit třídě na ploše plné náhodně rozmístěných ikon, je stresující záležitost. Takže hezky mít všechno v notebooku a poctivě třídit do složek.

Notebook bude na vysoké tvůj největší parťák, proto se vyplatí věnovat pozornost výběru. 🧑‍💻 👇

Když během dne přebíháš mezi přednáškami, knihovnou a brigádou, oceníš techniku, která tě zbytečně nezatěžuje. HP OmniBook 5 14-inch AI PC váží pouhých 1,18 kg a jeho tenké tělo se snadno vejde do batohu, takže ho můžeš mít po ruce, ať už potřebuješ dopsat seminárku mezi přednáškami, projít si poznámky před zkouškou, nebo večer dokončit prezentaci.

Čtrnáctipalcový displej nabízí prostor pro práci s dokumenty i studijními materiály. Když potřebuješ připojit externí monitor nebo další příslušenství, nemusíš hned hledat redukci – notebook má dva plnohodnotné USB-C porty, HDMI a klasický audio jack. To všechno jsou praktické detaily, které oceníš ve chvíli, kdy potřebuješ techniku, která ti umožní pracovat efektivně.

A navíc je to stylovka, která skvěle zapadne do tvého školního nebo office set-upu.

HP
Zdroj: Refresher
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Uč se efektivně, ne dlouho

Číst si pořád dokola stejné poznámky a zvýrazňovat každou druhou větu může působit jako poctivá příprava, ale nemusí to být nejefektivnější cesta, jak si látku zapamatovat. Výzkum publikovaný v časopise Psychological Science in the Public Interest označil za zvlášť užitečné dvě metody: aktivní vybavování informací a rozložené opakování. V praxi to znamená, že nestačí látku jen znovu číst – potřebuješ si ji také zkusit vybavit z hlavy a vracet se k ní v průběhu času.

  • Aktivní vybavování: Po přečtení kapitoly zavři skripta a zkus vlastními slovy vysvětlit, co sis zapamatoval*a, jako bys dané téma učil*a kamaráda. Vytvoř si otázky nebo kartičky s pojmy a definicemi a pravidelně se k nim vracej.
  • Rozložené opakování: Místo jednoho dlouhého učení před zkouškou se k látce vracíš ve vícero oddělených blocích, ideálně v průběhu několika dní. Mezi opakováními je časový odstup, díky kterému si vybavuješ informace i po delší době od prvního čtení.
student, škola
Zdroj: Unsplash / Jeswin Thomas

Využívej AI jako pomocníka

AI ti může hodně usnadnit studentský život, ale rozhodně tím nemyslíme, že bude dělat práci za tebe. Naopak – tím, že ji necháš vypracovat celou seminárku, si nic nezapamatuješ. Může ti ale posloužit třeba při zmíněném aktivním vybavování. Stačí do ní nahrát vlastní poznámky a zadat jí, ať tě vyzkouší nebo ti látku srozumitelně vysvětlí.

Právě HP OmniBook 5 14-inch AI PC díky výkonu připravenému na práci s umělou inteligencí nabízí zázemí pro aktivní využívání AI nástrojů. Může tak být užitečným parťákem nejen při plnění školních povinností, ale i při dalších projektech, které chceš během studia rozvíjet. Nezapomeň si ale důležité informace ověřovat, protože AI může dělat chyby.

Tři prompty, které ti usnadní učení:

  • Vyzkoušej mě: „Z přiložených poznámek mi vytvoř 10 otázek ke zkoušce. Pokládej mi vždy jen jednu otázku a počkej na mou odpověď. Potom ji zhodnoť, vysvětli případné chyby a pokračuj další otázkou. Drž se pouze dodaných materiálů.“
  • Vysvětli mi látku: „Vysvětli mi pojem [doplň] jednoduše, ale odborně správně. Použij konkrétní příklad z praxe a na závěr mi polož dvě otázky, podle kterých zjistíš, jestli jsem tomu opravdu porozuměl*a.“
  • Sestav mi realistický studijní plán: „Na přípravu na zkoušku mám [počet dní] a musím zvládnout tato témata: [doplň]. Navrhni mi realistický plán po jednotlivých dnech, který počítá s opakováním, procvičováním otázek i rezervou na náročnější témata. Každý den mám na učení XY hodin.“
student, studium
Zdroj: Unsplash / Siora photography, Refresher

Nech si prostor na život

Mít režim neznamená naplánovat si každou minutu dne. Rozděl si povinnosti do bloků. Náročnější úkoly si nech na dobu, kdy se obvykle nejlépe soustředíš, a počítej i s pauzami a volným časem. Když máš přednášky do dvou a od čtyř brigádu, nemusíš do volného okna za každou cenu nacpat dvě hodiny učení. Můžeš si zopakovat kartičky, vyřídit pár drobností a náročnější práci nechat na jindy.

Cílem není stihnout úplně všechno, ale mít v povinnostech systém, který funguje, a zároveň počítá s časem na kamarády, koníčky i odpočinek. Protože vysoká škola není jediná věc, která se počítá.

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