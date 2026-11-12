Tenhle pracovní inzerát se jen tak přehlédnout nedá. NASA hledá astronauty a astronautky, kteří budou pracovat na Měsíci s odměnou přes tři sta tisíc měsíčně.
Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) přichází s netradičním pracovním inzerátem. Hledá novou generaci astronautů a astronautek, kteří budou pracovat a žít přímo na Měsíci, a to za velmi příjemný plat. USA totiž plánují vybudovat měsíční základnu a vyslat posádkové mise na povrch Měsíce. Mise NASA Artemis II v dubnu vyslala čtyřčlennou posádku astronautů na oblet Měsíce, čímž stanovila rekord v největší vzdálenosti, jakou kdy lidé od naší planety urazili.
„Příští generace astronautů se bude připravovat na činnost na povrchu Měsíce, na život a práci mimo Zemi a na mise, které posunou hranice lidského průzkumu dále než kdykoli předtím,“ stojí v inzerátu na webu NASA.
Potenciální nový zaměstnanec či zaměstnankyně NASA by měli pobírat plat ve výši 164 395 dolarů, tedy více než tři a půl milionu korun ročně. V přepočtu by si tak nový astronaut či astronautka vydělali necelých tři sta tisíc korun měsíčně. K takovému platu potřebuje ale uchazeč nebo uchazečka i značnou kvalifikaci.
„Lidé, které vybereme, by mohli kráčet po Měsíci, žít a pracovat na měsíční základně a podílet se na vývoji systémů a operací, které nakonec dopraví posádky na Mars,“ uvedl ve svém prohlášení ředitel NASA Jared Isaacman. „Tyto mise budou vyžadovat technickou dokonalost, zdravý úsudek, týmovou spolupráci a odvahu.“
Vzdělání
Na portálu NASA je uvedeno, že pro podávání žádostí o zaměstnání uchazeči a uchazečky musí splňovat jednu z následujících čtyř podmínek vzdělání. Potřebuješ tedy buď magisterský titul v příslušném oboru inženýrství, biologických věd, fyzikálních věd, informatiky nebo matematiky. Případně za sebou musíš mít dva akademické roky studia v příslušném doktorském programu v jednom ze zmíněných oborů, nebo příslušný lékařský titul, například titul MD, asistenta lékaře nebo praktické sestry. A poslední možností je absolvování uznávané školy pro zkušební piloty do července 2027.
Odborná praxe
Uchazeči a uchazečky musí rovněž vybrat obor, pro který mají na základě svých pracovních zkušeností nejlepší předpoklady, přičemž NASA vyžaduje tři roky odborné praxe po dokončení vysokoškolského studia nebo pilotního výcviku.
- Piloti a pilotky: Musí splnit jednu ze tří podmínek: 750 hodin jako velitel vysoce výkonného proudového letadla; 1 500 hodin v jiných letadlech s pevným křídlem, z toho 750 hodin jako velitel; nebo 1 000 hodin v letadlech s rotujícím křídlem, z toho 300 hodin jako velitel. Počáteční letecký výcvik a hodiny strávené pilotováním dronů se nezapočítávají.
- Letové zkoušky: Vyžaduje absolvování nebo zápis do školy pro zkušební piloty s dokončením do července 2027, stejně jako tři roky související praxe v oblasti letových zkoušek.
- Lékařství: Nejméně tři roky odborné praxe po získání lékařského titulu. NASA uvedla, že do této praxe se započítávají i rezidentury.
- Biologické a lékařské vědy: Nejméně tři roky související praxe.
- Fyzikální vědy: Tři roky související pracovní praxe.
- Inženýrství: Tři roky související pracovní praxe.
- Operace: Tři roky související pracovní praxe v „prostředích s vysokými důsledky, která vyžadují rozhodování v reálném čase a intenzivní týmovou spolupráci, kde chyby představují nevratné a fyzické riziko pro personál, mise nebo vozidla“, uvádí NASA.
Další požadavky
Uchazečstvo musí samozřejmě projít řadou prověrek, včetně lékařských a psychiatrických vyšetření. Zrak musí být u každého oka korigovatelný na 20/20. Dále je nutná prověrka bezúhonnosti a test na drogy.
Budoucí astronauti musí být schopni „vykonávat středně náročné až namáhavé fyzické činnosti, včetně zvedání těžkých břemen, plazení se a vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám“ a „být ochotni pracovat v nebezpečných, život ohrožujících situacích, žít a pracovat v odlehlých, izolovaných, malých nebo stísněných prostorech po delší dobu“. Uchazečstvo musí také absolvovat plavecký test.
Kromě toho musí uchazečstvo podle NASA „být ochotno vyrazit do vesmíru na 12 měsíců nebo déle a smířit se s extrémní izolací, skromnými životními podmínkami a odloučením od svých blízkých“.
Pokud jsi text dočetl*a až sem a myslíš si, že jsi ideálním kandidátem či kandidátkou, posledním požadavkem tě zklameme. Možnost přihlásit se do programu totiž mají jen ti, kdo mají americké občanství.