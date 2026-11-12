Feed Explore
Feed Explore Profil
NASA hledá novou generaci průzkumnictva, která by se vydala žít a pracovat na Měsíc
0
0
0
dnes 12. listopadu 2026 v 8:00
Čas čtení 2:29
Tereza Kopecká

NASA hledá novou generaci průzkumnictva, která by se vydala žít a pracovat na Měsíc

NASA hledá novou generaci průzkumnictva, která by se vydala žít a pracovat na Měsíc
Zdroj: NASA Johnson
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Tenhle pracovní inzerát se jen tak přehlédnout nedá. NASA hledá astronauty a astronautky, kteří budou pracovat na Měsíci s odměnou přes tři sta tisíc měsíčně.

Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) přichází s netradičním pracovním inzerátem. Hledá novou generaci astronautů a astronautek, kteří budou pracovat a žít přímo na Měsíci, a to za velmi příjemný plat. USA totiž plánují vybudovat měsíční základnu a vyslat posádkové mise na povrch Měsíce. Mise NASA Artemis II v dubnu vyslala čtyřčlennou posádku astronautů na oblet Měsíce, čímž stanovila rekord v největší vzdálenosti, jakou kdy lidé od naší planety urazili.

„Příští generace astronautů se bude připravovat na činnost na povrchu Měsíce, na život a práci mimo Zemi a na mise, které posunou hranice lidského průzkumu dále než kdykoli předtím,“ stojí v inzerátu na webu NASA.

Potenciální nový zaměstnanec či zaměstnankyně NASA by měli pobírat plat ve výši 164 395 dolarů, tedy více než tři a půl milionu korun ročně. V přepočtu by si tak nový astronaut či astronautka vydělali necelých tři sta tisíc korun měsíčně. K takovému platu potřebuje ale uchazeč nebo uchazečka i značnou kvalifikaci.

„Lidé, které vybereme, by mohli kráčet po Měsíci, žít a pracovat na měsíční základně a podílet se na vývoji systémů a operací, které nakonec dopraví posádky na Mars,“ uvedl ve svém prohlášení ředitel NASA Jared Isaacman. „Tyto mise budou vyžadovat technickou dokonalost, zdravý úsudek, týmovou spolupráci a odvahu.“

Vzdělání

Na portálu NASA je uvedeno, že pro podávání žádostí o zaměstnání uchazeči a uchazečky musí splňovat jednu z následujících čtyř podmínek vzdělání. Potřebuješ tedy buď magisterský titul v příslušném oboru inženýrství, biologických věd, fyzikálních věd, informatiky nebo matematiky. Případně za sebou musíš mít dva akademické roky studia v příslušném doktorském programu v jednom ze zmíněných oborů, nebo příslušný lékařský titul, například titul MD, asistenta lékaře nebo praktické sestry. A poslední možností je absolvování uznávané školy pro zkušební piloty do července 2027.

Odborná praxe

Uchazeči a uchazečky musí rovněž vybrat obor, pro který mají na základě svých pracovních zkušeností nejlepší předpoklady, přičemž NASA vyžaduje tři roky odborné praxe po dokončení vysokoškolského studia nebo pilotního výcviku.

  • Piloti a pilotky: Musí splnit jednu ze tří podmínek: 750 hodin jako velitel vysoce výkonného proudového letadla; 1 500 hodin v jiných letadlech s pevným křídlem, z toho 750 hodin jako velitel; nebo 1 000 hodin v letadlech s rotujícím křídlem, z toho 300 hodin jako velitel. Počáteční letecký výcvik a hodiny strávené pilotováním dronů se nezapočítávají.
  • Letové zkoušky: Vyžaduje absolvování nebo zápis do školy pro zkušební piloty s dokončením do července 2027, stejně jako tři roky související praxe v oblasti letových zkoušek.
  • Lékařství: Nejméně tři roky odborné praxe po získání lékařského titulu. NASA uvedla, že do této praxe se započítávají i rezidentury.
  • Biologické a lékařské vědy: Nejméně tři roky související praxe.
  • Fyzikální vědy: Tři roky související pracovní praxe.
  • Inženýrství: Tři roky související pracovní praxe.
  • Operace: Tři roky související pracovní praxe v „prostředích s vysokými důsledky, která vyžadují rozhodování v reálném čase a intenzivní týmovou spolupráci, kde chyby představují nevratné a fyzické riziko pro personál, mise nebo vozidla“, uvádí NASA.

Další požadavky

Uchazečstvo musí samozřejmě projít řadou prověrek, včetně lékařských a psychiatrických vyšetření. Zrak musí být u každého oka korigovatelný na 20/20. Dále je nutná prověrka bezúhonnosti a test na drogy.

Doporučeno
Koně vycítí tvou nervozitu dřív než ty. Jezdkyně Karolína o tom, jak ti jezdectví pomůže zvládat emoce a budovat sebevědomí Koně vycítí tvou nervozitu dřív než ty. Jezdkyně Karolína o tom, jak ti jezdectví pomůže zvládat emoce a budovat sebevědomí 11. listopadu 2026 v 9:30

Budoucí astronauti musí být schopni „vykonávat středně náročné až namáhavé fyzické činnosti, včetně zvedání těžkých břemen, plazení se a vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám“ a „být ochotni pracovat v nebezpečných, život ohrožujících situacích, žít a pracovat v odlehlých, izolovaných, malých nebo stísněných prostorech po delší dobu“. Uchazečstvo musí také absolvovat plavecký test.

Kromě toho musí uchazečstvo podle NASA „být ochotno vyrazit do vesmíru na 12 měsíců nebo déle a smířit se s extrémní izolací, skromnými životními podmínkami a odloučením od svých blízkých“.

Pokud jsi text dočetl*a až sem a myslíš si, že jsi ideálním kandidátem či kandidátkou, posledním požadavkem tě zklameme. Možnost přihlásit se do programu totiž mají jen ti, kdo mají americké občanství.

Doporučeno
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš 11. listopadu 2026 v 14:00
Doporučeno
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály 11. listopadu 2026 v 15:30
Doporučeno
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil „V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil 10. listopadu 2026 v 16:00
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: nasa.gov, cbsnews.com, dexerto.com
Náhledový obrázek: NASA Johnson
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
VZDĚLÁNÍ & KARIÉRA PRÁCE SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ (USA) VESMÍR ZAJÍMAVOSTI
Doporučujeme
SYX - Web carousel (soutěž)
Sponzorovaný obsah
SYX - Web carousel (soutěž)
30. 10. 2026 20:30
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
Sponzorovaný obsah
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
3. 11. 2026 16:50
Milka představila nové příchutě. Vyrazili jsme je rozdávat do ulic
Sponzorovaný obsah
Milka představila nové příchutě. Vyrazili jsme je rozdávat do ulic
29. 10. 2026 18:35
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
před 2 dny
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Netflix vydá dokument o Russellu Brandovi. Vyjde čtyři dny poté, co herec nastoupil do vězení
před 54 minutami
Babe, wake up, šéf Nvidie čelí obvinění z druhé sexuální aféry. Firma zvažuje jeho odchod, zatímco internet plní memes
před 2 hodinami
GTA VI už je skoro tady. Podívej se, jak se připravit na launch největší hry všech dob
před 3 hodinami
NASA hledá novou generaci průzkumnictva, která by se vydala žít a pracovat na Měsíc
dnes v 08:00
Začíná Týden svobody. Letos přinese přes 130 akcí po celém Česku i za hranicemi
včera v 18:30
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
včera v 15:30
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
včera v 14:00 1
Reacher se dočká velké konkurence. V lednu dorazí stylový krimi epos s hvězdným obsazením
včera v 10:16
Na další spicy fantasy nebudeš čekat dlouho. Kdy do Česka dorazí nejočekávanější knížky Sarah J. Maas a Rebeccy Yarros?
včera v 08:00
Zpravodajství
Čína Zahraničí Spojené státy americké (USA) Česko
Více
Datová centra pro AI chtějí postavit vlastní elektrárny. Hrozí masivní nárůst emisí
před 44 minutami
„Všichni jsou povinni zachovat ticho a úctu.“ Ministra obrany USA Hegsetha napomenul voják
před hodinou
V New Yorku se zřítil třípatrový dům. Potvrzeny jsou dvě oběti, hasiči dál prohledávají trosky
před 3 hodinami

Více z tématu Vzdělání & Kariéra

Všechno
KVÍZ: Jak dobře znáš českou literaturu a nejvýznamnější díla? Plný počet bodů získá jen málokdo
KVÍZ: Jak dobře znáš českou literaturu a nejvýznamnější díla? Plný počet bodů získá jen málokdo
18. 10. 2026 14:00
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
28. 9. 2026 9:00
PRŮZKUM: Jaké mají Češi a Češky nároky na práci? Zapoj se a získej poukaz v hodnotě dva tisíce korun
PRŮZKUM: Jaké mají Češi a Češky nároky na práci? Zapoj se a získej poukaz v hodnotě dva tisíce korun
27. 9. 2026 16:30
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
Sponzorovaný obsah
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
29. 9. 2026 13:30
Vyrazili jsme se naučit čepovat pivo s brewmasterem Staropramenu
Vyrazili jsme se naučit čepovat pivo s brewmasterem Staropramenu
před 3 dny
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
1. 11. 2026 10:00
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
KVÍZ: Jak dobře znáš českou literaturu a nejvýznamnější díla? Plný počet bodů získá jen málokdo
KVÍZ: Jak dobře znáš českou literaturu a nejvýznamnější díla? Plný počet bodů získá jen málokdo
18. 10. 2026 14:00
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
28. 9. 2026 9:00
PRŮZKUM: Jaké mají Češi a Češky nároky na práci? Zapoj se a získej poukaz v hodnotě dva tisíce korun
27. 9. 2026 16:30
Více z tématu Silné příběhy Všechno
Kdo podpořil ČT a rozhlas? Tyhle celebrity vystoupily na demonstraci Milionu chvilek
Kdo podpořil ČT a rozhlas? Tyhle celebrity vystoupily na demonstraci Milionu chvilek
26. 10. 2026 10:45
Martin začal mýt hovínka z pražských chodníků a Instagram ho miluje. Všechno dělá pro dobrou věc
10. 5. 2026 7:00
Zavraždil svou rodinu, teď možná bude osvobozen. Kauza z dokumentu na Netflixu se znovu otevřela
14. 5. 2026 13:06
Více z tématu Zdraví Všechno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
Lily boří mýty o životě s PCOS. „Nemám cysty na vaječnících, takže jsem dlouho netušila, co se mnou je“
3. 11. 2026 7:00
„Ženy neobstojí, ať udělají cokoli.“ Zažité stereotypy mohou ohrožovat zdraví, věří jim i lékaři
2. 11. 2026 7:00
1

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Ema Müller vydává své první album
Ema Müller vydává své první album
před 2 hodinami
Nejlepší péřovka je jako objetí. Columbia přichází s kolekcí Amaze pro podzim 2026
PR zpráva
Nejlepší péřovka je jako objetí. Columbia přichází s kolekcí Amaze pro podzim 2026
dnes v 09:30
Hudba je primárně o emocích. Ty čisté nejsou zajímavé, říkají inovátoři Floex a Jan Šikl
Hudba je primárně o emocích. Ty čisté nejsou zajímavé, říkají inovátoři Floex a Jan Šikl
dnes v 09:00
„Prognóza je velice dobrá.“ Zápasník ve finále Cage Game 2 bojoval o život, šéf mediků přinesl dobré zprávy
„Prognóza je velice dobrá.“ Zápasník ve finále Cage Game 2 bojoval o život, šéf mediků přinesl dobré zprávy
dnes v 08:33
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
včera v 14:00
1
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
včera v 15:30
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
před 2 dny
Bitva o Středozem začíná. Podívej se, jak budou vycházet epizody třetí série Pána prstenů
Bitva o Středozem začíná. Podívej se, jak budou vycházet epizody třetí série Pána prstenů
včera v 11:30
Reacher se dočká velké konkurence. V lednu dorazí stylový krimi epos s hvězdným obsazením
Reacher se dočká velké konkurence. V lednu dorazí stylový krimi epos s hvězdným obsazením
včera v 10:16
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
včera v 14:00
1
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
před 2 dny
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
včera v 15:30
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
před 3 dny
Titulová demolice! OKTAGON 97 přinesl strhující zápasy, šampion tvrdě ukončil mladou hvězdu
Titulová demolice! OKTAGON 97 přinesl strhující zápasy, šampion tvrdě ukončil mladou hvězdu
8. 11. 2026 8:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
31. 10. 2026 9:25
16
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
včera v 14:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
1. 11. 2026 10:00