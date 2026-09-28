Feed Explore
Feed Explore Profil
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
0
0
0
dnes 28. září 2026 v 9:00
Čas čtení 0:42

KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?

KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
Zdroj: Wikimedia / Ondřej Kořínek / volně k užití
Valentina Mihely
Valentina Mihely
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Od bratrovraždy svatého Václava až po progresivní první republiku. Den české státnosti připomíná odkaz knížete Václava i vznik samostatného státu z roku 1918. Jak dobře se orientuješ v historických milnících, které utvářely naši historii?

28. září je v podstatě dvojitým svátkem. Na jedné straně si připomínáme přemyslovského knížete svatého Václava, který v 10. století stál u samotného zrodu české státnosti. Jako panovník dokázal obratnou diplomacií udržet suverenitu své země vůči sousední Východofranské říši, budoval křesťanskou kulturu a zakládal významné stavby, včetně rotundy svatého Víta na Pražském hradě. Po smrti se stal věčným patronem českého národa a symbolem kontinuity národní existence i v těch nejnáročnějších obdobích.

Na straně druhé je tento den úzce spjat s duchem moderní české státnosti a odkazem roku 1918. Vznik samostatného Československa přinesl nejen konec habsburské monarchie, ale i obrovský společenský skok vpřed. Nový stát s Tomášem Garriguem Masarykem v čele patřil k nejprogresivnějším demokraciím v Evropě – mimo jiné i díky silným feministickým myšlenkám a zakotvení plného zrovnoprávnění mužů a žen v ústavě z roku 1920 zde ženy získaly volební právo, přístup ke vzdělání i do veřejných funkcí výrazně dříve než ve většině západních zemí.

Otestuj si své znalosti z historie české státnosti ve třech kategoriích: základní škola, střední škola a vysoká škola.

Máš znalosti jako deváťák, maturant, nebo vysokoškolák?

Doporučeno
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma 26. září 2026 v 18:00
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě 27. září 2026 v 7:59
Doporučeno
Konec omluvenek a boj o rozvrh. Tohle jsou věci, co musíš vědět před nástupem na vejšku Konec omluvenek a boj o rozvrh. Tohle jsou věci, co musíš vědět před nástupem na vejšku 1. září 2026 v 7:00
Kvíz
KVÍZ: Dnes slavíme den české státnosti. Máš v historii Československa znalosti deváťáka, maturanta, nebo vysokoškoláka?
1 12
Základní škola: Který český kníže je považován za patrona české země a jeho úmrtí si 28. září připomínáme?
Boleslav I.
Svatý Václav
Karel IV.
2 12
Základní škola: Ve kterém městě byl kníže Václav podle legendy zavražděn svým bratrem?
Ve Staré Boleslavi
V Olomouci
V Praze
3 12
Základní škola: V jakém roce vzniklo samostatné Československo?
1918
1948
1989
4 12
Základní škola: Kde v Praze stojí nejznámější pomník svatého Václava na koni, pod kterým se lidé často scházejí?
Na Staroměstském náměstí
Na Malostranském náměstí
Na Václavském náměstí
5 12
Střední škola: Svatý Václav byl vnukem prvního historicky doloženého přemyslovského knížete a jeho ženy. Jak se tato jeho babička jmenovala?
Eliška Přemyslovna
Drahomíra
Svatá Ludmila
6 12
Střední škola: Jaká byla profese Tomáše Garrigua Masaryka předtím, než se stal prezidentem?
Profesor sociologie a filosofie
Profesor práva
Doktor medicíny
7 12
Střední škola: Který český panovník získal pro český stát dědičný královský titul v roce 1212 Zlatou bulou sicilskou?
Přemysl Otakar I.
Přemysl Otakar II.
Přemysl Otakar III.
8 12
Střední škola: Tomáš Garrigue Masaryk byl známý svými feministickými postoji. Které slavné motto vystihovalo jeho pohled na rovnoprávnost žen a mužů?
„Ženská otázka je otázkou lidskou.“
„Ženy patří do politiky stejně, jako muži.“
„Právo žen je dáno jejich vzděláním.“
9 12
Vysoká škola: Tzv. Clevelandská (1915) a Pittsburská dohoda (1918) byly klíčovými dokumenty pro vznik Československa. Kdo byly smluvní strany Pittsburské dohody?
Zástupci české a slovenské krajanské komunity v USA a Tomáš Garrigue Masaryk
Exilová vláda v Londýně a zástupci spojeneckých mocností
Československá národní rada a představitelé Rakousko-Uherska
10 12
Vysoká škola: Který latinsky psaný hagiografický spis z konce 10. století (přisuzovaný mantovskému biskupovi) je považován za jeden z nejstarších pramenů k václavské legendě?
Kristiánova legenda
Gumpoldova legenda
Crescente fide
11 12
Vysoká škola: Která zemská zřízení či ústavní změny po porážce stavovského povstání r. 1620 kodifikovaly dědičné právo Habsburků na český trůn a zrovnoprávnily němčinu s češtinou?
Majestát cisatře Rudolfa II. (1609)
Pragmatická sankce (1713)
Obnovené zřízení zemské (1627 pro Čechy, 1628 pro Moravu)
12 12
Vysoká škola: Která česká politička, novinářka a vůdčí osobnost československého ženského hnutí zakládala v roce 1923 Ženskou národní radu a byla v roce 1942 popravena nacisty?
Milada Horáková
Františka Plamínková
Alice Masaryk
Vyhodnotit kvíz
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Wikimedia / Ondřej Kořínek
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
VZDĚLÁNÍ & KARIÉRA
Doporučujeme
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
Sponzorovaný obsah
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
18. 9. 2026 10:30
Letní parties ještě neskončily. Takhle to žilo v Riegráčích
Sponzorovaný obsah
Letní parties ještě neskončily. Takhle to žilo v Riegráčích
23. 9. 2026 10:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
České tenistky Muchová a Nosková ovládly BJK Cup! Ve finále porazily Ukrajinu
včera v 14:45
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
včera v 07:59
Muradov vyzve Jotka v O2 areně. OKTAGON míří také do Rakouska a na stadion pro 60 tisíc diváků
před 2 dny
VIDEO: „Já jsem napůl hluchej. A já jsem napůl slepej.“ Setkání českého hudebníka s Američanem dojímá internet
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
před 3 dny
Změna v programu F1. Proč se Velká cena Ázerbájdžánu pojede dřív?
před 4 dny
Zapomeň na mikroskop, vědě teď pomůže tvůj mobil. Stačí vyfotit zvíře u oběda
před 4 dny
Už žádné šmírování. Meta představuje nové smart brýle bez kamery
24. 9. 2026 10:30
Do práce kraulem? Švýcarský ajťák každé ráno plave a po cestě sbírá vajgly
23. 9. 2026 14:00
Pouštíš si v MHD hudbu nahlas? V Singapuru za to nově hrozí pokuta až 500 dolarů
23. 9. 2026 13:15
Zpravodajství
Politika ZOOM IN: Bydlení Finance Andrej Babiš
Více
Znásilnili ji, za trest měli psát eseje. Bývalá studentka žaluje americkou univerzitu
před hodinou
Mladí Češi a Češky chtějí od rodičů pryč do třicítky. Slováci zůstávají doma skoro nejdéle v EU
před 3 hodinami
Srbský prezident Aleksandar Vučič rezignoval
včera v 20:32

Více z tématu Vzdělání & Kariéra

Všechno
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
16. 8. 2026 13:03
2
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
před 2 dny
KVÍZ: Českým teenagerům klesá gramotnost, čtvrtina nerozumí ani krátkému textu. Zkus si, jak jsi na tom ty
KVÍZ: Českým teenagerům klesá gramotnost, čtvrtina nerozumí ani krátkému textu. Zkus si, jak jsi na tom ty
15. 9. 2026 9:00
KVÍZ: Zpátky do lavic. Jak dobře si pamatuješ učivo základní školy?
KVÍZ: Zpátky do lavic. Jak dobře si pamatuješ učivo základní školy?
1. 9. 2026 13:00
KVÍZ: Nejvýznamnější ženy českých dějin. Jak dobře znáš naše národní hrdinky?
KVÍZ: Nejvýznamnější ženy českých dějin. Jak dobře znáš naše národní hrdinky?
28. 7. 2026 16:00
KVÍZ: Připomínáme si výročí okupace Československa. Jak dobře znáš její historii?
KVÍZ: Připomínáme si výročí okupace Československa. Jak dobře znáš její historii?
21. 8. 2026 13:00
Více z tématu Zdraví Všechno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
před 3 dny
Eliška žije s lupusem: „Nemohla jsem si ani otevřít láhev. Každé ráno řeším, jestli se dokážu postavit a fungovat“
4. 8. 2026 7:00
Tichý zabiják: Pasivní kouření ročně zabije 1,7 milionu lidí, trpí zejména děti a ženy
12. 9. 2026 8:30
Více z tématu Fashion Všechno
New Balance představuje nový lifestyle model 983
New Balance představuje nový lifestyle model 983
9. 9. 2026 15:00
Syn ikonického basketbalisty Shareef O'Neil přichází s vlastní řadou tenisek pro Shaq Brand
18. 9. 2026 13:06
„Módu neberu přehnaně vážně.“ Cindy K mění grafiku ve svetry, sklo i oblečení, které má lidem zlepšit den
3. 9. 2026 10:00
Více z tématu Silné příběhy Všechno
Martin začal mýt hovínka z pražských chodníků a Instagram ho miluje. Všechno dělá pro dobrou věc
Martin začal mýt hovínka z pražských chodníků a Instagram ho miluje. Všechno dělá pro dobrou věc
10. 5. 2026 7:00
Byla jsem závislá na sociálních sítích. Co mi pomohlo se od telefonu odpoutat?
včera v 13:00
Zavraždil svou rodinu, teď možná bude osvobozen. Kauza z dokumentu na Netflixu se znovu otevřela
14. 5. 2026 13:06

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Jak vypadaly letošní VMAs? Cenu si odnesli Taylor Swift Madonna i Sienna Spiro
Jak vypadaly letošní VMAs? Cenu si odnesli Taylor Swift Madonna i Sienna Spiro
před 10 minutami
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
před 2 hodinami
Strávili jsme dva týdny s iPhonem 18 Pro. Největší změny jsou schované uvnitř, vyplatí se novinku koupit?
Strávili jsme dva týdny s iPhonem 18 Pro. Největší změny jsou schované uvnitř, vyplatí se novinku koupit?
dnes v 07:00
1
Do seriálu Last of us přichází herci z původní videohry
Do seriálu Last of us přichází herci z původní videohry
včera v 15:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
včera v 07:59
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
před 2 dny
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
před 3 dny
České tenistky Muchová a Nosková ovládly BJK Cup! Ve finále porazily Ukrajinu
České tenistky Muchová a Nosková ovládly BJK Cup! Ve finále porazily Ukrajinu
včera v 14:45
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
před 2 dny
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem
24. 9. 2026 9:15
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
30. 8. 2026 13:00
2
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00