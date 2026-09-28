dnes
28. září 2026 v 9:00
Čas čtení
0:42
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
Diskutovat
Uložit
Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.
V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
Od bratrovraždy svatého Václava až po progresivní první republiku. Den české státnosti připomíná odkaz knížete Václava i vznik samostatného státu z roku 1918. Jak dobře se orientuješ v historických milnících, které utvářely naši historii?
28. září je v podstatě dvojitým svátkem. Na jedné straně si připomínáme přemyslovského knížete svatého Václava, který v 10. století stál u samotného zrodu české státnosti. Jako panovník dokázal obratnou diplomacií udržet suverenitu své země vůči sousední Východofranské říši, budoval křesťanskou kulturu a zakládal významné stavby, včetně rotundy svatého Víta na Pražském hradě. Po smrti se stal věčným patronem českého národa a symbolem kontinuity národní existence i v těch nejnáročnějších obdobích.
Na straně druhé je tento den úzce spjat s duchem moderní české státnosti a odkazem roku 1918. Vznik samostatného Československa přinesl nejen konec habsburské monarchie, ale i obrovský společenský skok vpřed. Nový stát s Tomášem Garriguem Masarykem v čele patřil k nejprogresivnějším demokraciím v Evropě – mimo jiné i díky silným feministickým myšlenkám a zakotvení plného zrovnoprávnění mužů a žen v ústavě z roku 1920 zde ženy získaly volební právo, přístup ke vzdělání i do veřejných funkcí výrazně dříve než ve většině západních zemí.
Otestuj si své znalosti z historie české státnosti ve třech kategoriích: základní škola, střední škola a vysoká škola.
Máš znalosti jako deváťák, maturant, nebo vysokoškolák?
Kvíz
KVÍZ: Dnes slavíme den české státnosti. Máš v historii Československa znalosti deváťáka, maturanta, nebo vysokoškoláka?
1
12
Základní škola: Který český kníže je považován za patrona české země a jeho úmrtí si 28. září připomínáme?
2
12
Základní škola: Ve kterém městě byl kníže Václav podle legendy zavražděn svým bratrem?
3
12
Základní škola: V jakém roce vzniklo samostatné Československo?
4
12
Základní škola: Kde v Praze stojí nejznámější pomník svatého Václava na koni, pod kterým se lidé často scházejí?
5
12
Střední škola: Svatý Václav byl vnukem prvního historicky doloženého přemyslovského knížete a jeho ženy. Jak se tato jeho babička jmenovala?
6
12
Střední škola: Jaká byla profese Tomáše Garrigua Masaryka předtím, než se stal prezidentem?
Profesor sociologie a filosofie
7
12
Střední škola: Který český panovník získal pro český stát dědičný královský titul v roce 1212 Zlatou bulou sicilskou?
8
12
Střední škola: Tomáš Garrigue Masaryk byl známý svými feministickými postoji. Které slavné motto vystihovalo jeho pohled na rovnoprávnost žen a mužů?
„Ženská otázka je otázkou lidskou.“
„Ženy patří do politiky stejně, jako muži.“
„Právo žen je dáno jejich vzděláním.“
9
12
Vysoká škola: Tzv. Clevelandská (1915) a Pittsburská dohoda (1918) byly klíčovými dokumenty pro vznik Československa. Kdo byly smluvní strany Pittsburské dohody?
Zástupci české a slovenské krajanské komunity v USA a Tomáš Garrigue Masaryk
Exilová vláda v Londýně a zástupci spojeneckých mocností
Československá národní rada a představitelé Rakousko-Uherska
10
12
Vysoká škola: Který latinsky psaný hagiografický spis z konce 10. století (přisuzovaný mantovskému biskupovi) je považován za jeden z nejstarších pramenů k václavské legendě?
11
12
Vysoká škola: Která zemská zřízení či ústavní změny po porážce stavovského povstání r. 1620 kodifikovaly dědičné právo Habsburků na český trůn a zrovnoprávnily němčinu s češtinou?
Majestát cisatře Rudolfa II. (1609)
Pragmatická sankce (1713)
Obnovené zřízení zemské (1627 pro Čechy, 1628 pro Moravu)
12
12
Vysoká škola: Která česká politička, novinářka a vůdčí osobnost československého ženského hnutí zakládala v roce 1923 Ženskou národní radu a byla v roce 1942 popravena nacisty?
Vyhodnotit kvíz