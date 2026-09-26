Muradov vyzve Jotka v O2 areně. OKTAGON míří také do Rakouska a na stadion pro 60 tisíc diváků

Organizace OKTAGON MMA odtajnila plány na nadcházející měsíce. Jubilejní turnaj s pořadovým číslem 100 přinese bitvu Makhmuda Muradova s Krzysztofem Jotkem. Odhalen byl také velkolepý galavečer v Düsseldorfu a premiéra ve Vídni.
Tisková konference OKTAGON Time odhalila fanouškům zásadní novinky ze světa bojových sportů. Hlavním tématem bylo rozuzlení divácké ankety, v níž příznivci vybírali soupeře pro populárního Makhmuda Muradova na ostře sledovaný turnaj OKTAGON 100. Jasným vítězem hlasování se stal polský bojovník Krzysztof Jotko. Očekávaný souboj, který proběhne 29. prosince 2026 v pražské O2 areně, slibuje mimořádně atraktivní sportovní podívanou hned z několika podstatných důvodů.
Muradov, jenž aktuálně drží titul prozatímního šampiona střední váhy a je zároveň úřadujícím šampionem polotěžké váhy, dostane jedinečnou šanci sjednotit tituly. Pokud by uspěl, stal by se dvojnásobným šampionem organizace ve střední a polotěžké divizi.
Samotný zápas bude mít obrovskou sportovní kvalitu, protože se v něm proti sobě postaví dva vysoce zkušení veteráni prestižní americké UFC, kteří momentálně patří do užší světové špičky. Jotko navíc na evropské scéně doposud nepoznal přemožitele, což z něj činí mimořádně nebezpečného protivníka. Půjde tak o jeden z nejkvalitnějších duelů v historii organizace.
Kromě sportovních novinek vedení představilo zcela nový koncept turnajů s označením OKTAGON Infinity. Pod touto značkou se budou v budoucnu konat ty největší a nejvýznamnější akce celého roku. Tyto galavečery fanouškům nabídnou nejen nabitou zápasovou kartu, ale také bohatý doprovodný program. Premiéra tohoto nového formátu je naplánována na 15. května 2027. Akce se uskuteční v německém Düsseldorfu na fotbalovém stadionu Merkur Spiel-Arena s kapacitou pro více než 60 tisíc diváků.
Organizace OKTAGON MMA zároveň nadále pokračuje ve své expanzi a potvrdila termín i přesné místo konání svého historicky prvního galavečera na území Rakouska. Turnaj s pořadovým číslem 103 se odehraje 20. února 2027 v prostorech vídeňské Wiener Stadthalle. Rakousko se tak po Česku, Slovensku, Německu, Polsku a Velké Británii stane už v pořadí šestou zemí, kam tato MMA organizace zavítá. Jména zápasníků pro vídeňskou kartu budou zveřejněna během následujících týdnů.