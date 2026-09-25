V sobotu 26. září se OKTAGON pokusí překonat vlastní světový rekord v počtu fanoušků a fanynek na turnaji. Do Frankfurtu míří české i německé hvězdy, které se pobijí před zraky téměř 60 tisíc lidí.
Před pár lety prožíval nejtemnější období své kariéry, teď se veze na vlně výher a razí si cestu znovu k titulu. David Kozma v hlavním zápase na akci OKTAGON 94 ve Frankfurtu změří síly s domácí superstar Christianem Eckerlinem a jak rodák z Karviné v našem novém rozhovoru říká, bojovat na takto obří akci je pro něj splněným snem.
Jedním dechem však „Růžový panter“ přiznává, že před bojem na galavečeru, kde může padnout nový světový rekord v návštěvnosti, cítí i velký tlak. „Je to tlak, kterej mi ale bude pomáhat. Mám rád hlavní zápasy a vždycky, když mám takto složitej zápas, tak mě to nutí více makat, více trénovat a podávat lepší výkony,“ říká.
Doufám, že světový rekord bude překonaný a já budu moct říkat, že jsem zápasil na největší akci na světě.
Jaké pocity v tobě vyvolává představa, že budeš nastupovat do hlavního zápasu, kde tě bude sledovat téměř 60 tisíc diváků?
Je to krásná představa. Hodně jsem tenhle zápas chtěl, řekl jsem si o něj už před zápasem před Zawadou. A to hlavně z toho důvodu, aby mi ten zápas nikdo nevyfouknul, abych ho dostal já. Takže to se povedlo. Zawadu jsem porazil, zápas jsem dostal a je to pro mě splněný sen. Hrozně si toho vážím.
Je to i tlak, kterej mi ale bude pomáhat. Mám rád hlavní zápasy a vždycky, když mám takto složitej zápas, tak mě to nutí více makat, více trénovat a podávat lepší výkony.
Doufám teda, že světový rekord bude překonaný a já budu moct říkat, že jsem zápasil na největší akci na světě a měl jsem hlavní zápas. To je prostě pecka. Zápasit před tolika lidma, ještě v hlavním zápase, se každému nepoštěstí.
V Česku jsi jednou z největších hvězd, Eckerlin ale bude ve Frankfurtu doma a míříš k němu na „nepřátelské“ území. Na stadionu bude mít obrovské množství fanoušků, jakou od nich očekáváš reakci při svém nástupu?
Samozřejmě počítám s tím, že hala nebude na mé straně, jak jsem zvyklej u nás v Česku. Jsem na to ale připravenej, takže mě to asi nepřekvapí. Myslím ale, že mě fanoušci nebudou nějak zvlášť vypískávat, budou spíš ticho a fandit hodně Eckerlinovi. Nejsem nějaká záporná postava, aby na mě byli hnusní, samozřejmě se to stát může, ale spíš bych řekl, že ne a hlasití budou hlavně při podpoře Eckerlina.
Co od Eckerlina v zápase očekáváš? V čem podle tebe bude nejsilnější?
Od Eckerlina očekávám to, že mě bude chtít držet v postoji, bude si dávat velký pozor na takedowny a bude až moc opatrnej. Tam se možná otevře prostor na větší údery v postoji, když na ty takedowny bude dávat větší pozor. Uvidíme, ale myslím si, že se mu nebude chtít jít na zem, bude si na to dávat fakt extra pozor
V porovnání s Eckerlinem máš za sebou mnohem více zkušeností. Myslíš, že to bude tvoje hlavní výhoda?
Zkušeností mám víc, takže to určitě výhoda je. Naopak jeho výhoda je, že celý stadion bude na jeho straně, takže každý z nás má nějakou výhodu. Půjde jen o to, kdo ji využije.
Na turnaji se do boje vrátí i Karlos Vémola. Jakou máš predikci pro jeho zápas s Frédéricem Vosgrönem?
Na zápas Karlose se moc těším. Asi ho neuvidím, protože se budu připravovat na svůj zápas, držím mu ale palce. Trénoval hodně, je ve formě a je zpátky. Hodně to chce a věřím, že vyhraje. Jsem na to hodně zvědavej, protože oba mají trochu zvláštní styl a bude záležet na tom, kdo s z nich si ho prosadí.
Překonal jsi těžké období tvrdých proher. Byly v té době momenty, kdy jsi přemýšlel nad koncem kariéry? Nebo jsi vždy věřil, že se vrátíš jako vítěz?
Ano, to je pravda, mám za sebou těžké období, kdy jsem měl tři porážky v řadě, ale nad koncem kariéry jsem nikdy nepřemýšlel. Přemýšlel jsem jen nad tím, jaké změny udělám a ty jsem udělal. Změnil jsem gym, změnil jsem kondičního trenéra, začal jsem spolupracovat s mentálním koučem. Udělal jsem v kariéře spoustu změn, od té doby jsem na vítězné vlně a hodlám to tak ještě dlouho udržet.
Nakonec ses vrátil na vítěznou vlnu a postupuješ žebříčkem nahoru. Je tvým cílem znovu získat titul šampiona?
Ano, titul je můj cíl. Myslím, že cílem každého zápasníka by měl být titul. Je to je to nejvíc, čeho v organizaci můžeš dokázat. Takže ano, je to stále můj cíl a jdu si pro to.
👉 Jedním z vrcholů galavečera bude návrat Karlose Vémoly, který se utká s neporaženým Fredericem Vosgrönem.
👉 Robert Pukač se střetne s nebezpečným Jamiem Corderem.
👉 Ujít by sis neměl*a nechat ani zápas Roman Paulus vs Raul Lemberanskij.
👉 Hlavní předzápas obstará Christian Jungwirth, která se porve s Maxem Cogou.