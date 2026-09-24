Umělec a sochař zabývající se rolí veřejného prostoru Pavel Karous odhalil svou novou instalaci v rámci festivalu Faktor K.
Netradiční AlzaBox se nachází na brněnském Cejlu v prostorách bývalé Káznice. Její komunitní zahradu teď tvoří výdejní box, jehož některá místa nahrazují malé kotce s robotickými králíky.
Součástí instalace jsou plyšové robotické hračky králíků, které navenek cíleně působí jako živé. Jedinou součástí pocházející ze živých králíků jsou ale jejich výkaly. Králíkárnu vytvořil Karousův strýc-truhlář, box je pouze grafickým doplňkem přetvořeným pomocí samolepek. Hračky po skončení instalace plánuje autor rozdat dětem.
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Umělec staví význam svého díla na paralele výdejních boxů s králíkárnami, která jsou podle něj výrazná. Podobnost objektů ho zaujala strukturou i významově: zatímco králíkárny odkazují k dobám krizí a válek, kdy si lidé chovem domácích zvířat zajišťovali zdroj potravit, výdejní boxy naopak spojuje se současnou všeobecnou automatizací a robotizací práce.
„Výdejní automaty se staly jakýmsi symbolem veřejného prostoru. Jejich bezhlavé umísťování v ulicích perfektně vystihuje dnešní konzumní dobu,“ popsal Karous pro server Seznam Zprávy. V instalaci se odráží nejistota ze společenských a ekonomických proměn i obavy z rychlého nástupu nových technologií. Karous dodává, že dílo zachycuje také „strach z oslabování sounáležitosti mezi lidmi navzájem i jejich vztahu k přírodě.“
Podobnost obou objektů ho zaujala už jejich samotnou strukturou. Králíkárna pro něj zároveň odkazuje k dobám krizí a válek, kdy si lidé chovem zvířat zajišťovali vlastní zdroj potravin mimo omezené zásobování. Výdejní automat naopak spojuje se současnou automatizací a robotizací práce.
Karous má na svědomí také populární projekt Vetřelci a volavky, který se zabýval podobou veřejného prostoru a jeho funkcemi v dobách socialismu. Instalace králíkárny je součástí festivalu Faktor K, který trvá do pátku a prostory Káznice proměňuje v přehlídku performativního umění a site-specific tvorby.