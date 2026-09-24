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Zapomeň na mikroskop, vědě teď pomůže tvůj mobil. Stačí vyfotit zvíře u oběda
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dnes 24. září 2026 v 12:30
Čas čtení 1:16
Anna-Marie Vondráková

Zapomeň na mikroskop, vědě teď pomůže tvůj mobil. Stačí vyfotit zvíře u oběda

Zapomeň na mikroskop, vědě teď pomůže tvůj mobil. Stačí vyfotit zvíře u oběda
Zdroj: Magnific/wirestock/volně k použití
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Díky bezplatné aplikaci můžeš jednoduše pomoci vědě.

Už nepotřebuješ drahý foťák nebo mikroskop, abys pomohl*a vědě. Stačí ti vytáhnout mobil, když v parku uvidíš zvíře se svačinou, a tvoje fotka může pomoci s mapováním klimatických změn. Nová platforma Who Eats Whom totiž sbírá vizuální data od obyčejných lidí a tvoří z nich unikátní mapu potravního řetězce po celém světě, informuje server Grist.

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Tento nový občanský vědecký projekt, který funguje v rámci populární přírodovědné aplikace iNaturalist, má za cíl zmapovat takzvané trofické interakce. Zjednodušeně řečeno to, kdo koho v přírodě jí. Pro biology bylo doteď shromažďování těchto dat nesmírně drahé a zdlouhavé, protože se často museli uchylovat k analýze zvířecího trusu nebo zkoumání obsahů žaludků. Nyní se ale spoléhají na pomoc veřejnosti.

Vědci tak nyní prosí uživatele, aby nahrávali fotky jakýchkoliv zvířat přímo při krmení. Může jít o dravce s uloveným hlodavcem, ptáka zobajícího hmyz, ale klidně i o včelu sající nektar z konkrétní květiny. Každý takový moment představuje cenný důkaz.

Cenná data

Proč je tento výzkum v současnosti tak klíčový? Kvůli globálnímu oteplování se spousta živočichů přesouvá do nových, často chladnějších oblastí směrem k pólům. Díky fotografiím od běžných uživatelů mohou ekologové v reálném čase sledovat, jak se mění celé ekosystémy, jestli si predátoři v novém prostředí nacházejí adekvátní potravu a jak do původní přírody zasahují invazivní druhy.

 
 
 
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Příspěvek sdílený iNaturalist (@inaturalistorg)

V databázi Who Eats Whom je aktuálně uloženo už kolem 17 tisíc fotografických záznamů od lidí z více než stovky zemí. A přispět do ní můžeš i ty. Aplikace iNaturalist je totiž dostupná i u nás. Jde o jednu z nejpopulárnějších sociálních sítí pro milovníky přírody a nástroj pro občanskou vědu v jednom. Kromě zmíněné platformy Who Eats Whom ti pomůže i rozpoznat druhy rostlin a zvířat z fotek nebo vytvářet vlastní přírodovědný deník.

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Zapojit se můžeš navíc i do stovky dalších projektů. Může to být třeba sčítání motýlů ve tvém městě, mapování invazivních rostlin nebo sledování biodiverzity v konkrétních národních parcích.

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Zdroj: grist.org, yahoo.com, inaturalist.org
Náhledový obrázek: Magnific/wirestock/volně k použití
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