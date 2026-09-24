V londýnské bývalé elektrárně Battersea otevře technologický gigant Apple koncertní halu pro 600 posluchačů. Globální hráč se zapojuje do nočního života v době, kdy v zemi zavírají až tři koncertní prostory týdně.
Nová koncertní hala, zaštítěna globálním technologickým gigantem Apple, vznikne v prostorách vyřazené uhelné elektrárny Battersea, kde má londýnská odnož firmy i své sídlo a nově také základnu radiové stanice Apple Music Radio.
Hala bude mít kapacitu 600 osob, hodlá tedy sázet na komornější atmosféru (pro představu: takový koncertní prostor má o 150 míst nižší kapacitu než například pražská MeetFactory, která se taktéž nachází v prostorách bývalé továrny na výrobu skla).
Podle webu Resident Advisor má Apple Music Hall disponovat širokými spektry techniky umožňující nadčasový multimediální koncertní prožitky. Součástí bude soundsystém se 48 reproduktory, v zákulisí budou dvě nahrávací a mixážní studia zaznamenávat vystoupení jako vícekanálové nahrávky a mixovat je v prostorovém zvuku. Koncerty umožní také streamovat, hala bude vybavena infrastrukturou pro 16 kamer, spolu se specializovanou místností pro centralizaci vysílání, která podporuje jak tradiční kamery, tak záznam videa pomocí iPhonu.
Otevření Apple Music Hall přichází v době, kdy se britský noční život potýká s dlouhodobou krizí související s růstem životních nákladů a dlouhodobých finančních problémů způsobené pandemií covidu-19. Podle serveru The Independent se od roku 2020 v zemi zavřelo 36 procent grassrootových klubů a koncertních prostor, a organizace Music Venue Trust uvádí, že se ve Spojeném království zavřou v průměru dva až tři hudební prostory týdně.
Účastnictvo nočního života z řad generace Z se přitom potýká s rostoucími náklady v téměř všech životních odvětvích,. Podle BBC je o noční život i clubbing v Británii stále zájem - s rostoucími náklady na něj ale často nezbývá čas, energie ani finanční prostředky.
Otevření luxusního korporátního hudebního prostoru od Applu sice k prohloubení samotné krize nepomůže, místo komunitního a finančně přístupného místa ale nabídne jen další z drahých míst, jehož návštěvu si nejen mladí lidé nebudou moct dovolit.
Organizace zabývající se výzkumem nočního života VibeLab ve svém loňském reportu navrhla opatření, kterými lze hudebnímu průmyslu a nočnímu životu v krizi pomoci. Mezi nimi uznání nočního života jako součást kultury, zpřístupnění a zabezpečení noční dopravy po městě a finanční podpora nezávislým prostorám.