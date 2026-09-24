Kirill N., autor fanouškovského účtu zaměřeného na osobnost a tvorbu zpěvačky Lady Gaga byl uvězněn za podporu protirežimních protestů. Není jisté, zda proti Lukašenkovi, nebo Putinovi. „Nové album kdy?," napsal po návratu.
Informace se objevila přímo na kanále Gaga Daily na platformě X. Tu Lady Gaga v roce 2009 označila jako „místo, které navštíví, když ji zajímá, co momentálně řeší její fanoušci.“
„Ve své domovské zemi jsem byl zatčen za protesty proti vládě a odsouzen k více než dvěma letům vězení“, napsal původní správce účtu, který se představil jako Kirill.
Sorry about the lack of updates, I was literally in prison 😭 Kirill here. If you don’t know me, I’m the owner of Gaga Daily, and every social media post you saw from 2009 through 2024 was from me. I never use this account to post anything personal, but I feel like I owe you all an explanation. In early 2024, I was arrested in my home country for protesting against the government and sentenced to more than two years in prison. Throughout the MAYHEM era, this account has been run by my friends Christian and Anthony, who have done such an incredible job. I’m out now, I’m safe, and I can’t wait to get back to doing something I love so much. I’m incredibly touched and grateful for all the tweets and messages of support you guys have sent my way. I love this community so much, and it feels surreal that so many people who don’t know each other, whose only connection is something as silly as loving the same pop star, can form such a strong bond that lasts for so many years. Let me know if you have any questions and feel free to follow me on IG at @/krzzle if you want to stay in touch. LG8 when?— Gaga Daily (@gagadaily) September 22, 2026
„Během MAYHEM éry (odkazuje na nejnovější album zpěvačky MAYHEM - pozn. red.) tento účet spravovali moji přátelé Christian a Anthony, odvedli opravdu úžasnou práci. Teď jsem na svobodě, v bezpečí a už se nemůžu dočkat, až se zase vrátím k tomu, co tak moc miluji,“ dodal Kirill.
Ačkoliv telegramový účet Ostorozhno, Novosti uvádí, že byl Kirill zatčen za účast na protestech proti autoritářskému režimu běloruského diktátora Alexandra Lukašenka, většina jeho postů na osobním účtu je vyfocena v Moskvě. A to včetně posledního z března 2022, na kterém se nachází v policejním vozidle, zřejmě zadržený během protestu proti ruské invazi na Ukrajinu. Není tak jasné, zda Kirill svůj trest absolvoval v Bělorusku, nebo Rusku.
Není to poprvé, co se příběh správce*správkyně některého slavného fanouškovského účtu stal virálním. Autorka fan profilu Taylor Swift @LegitTayUpdates byla ve vězení, protože odmítla podstoupit povinný vojenský výcvik v Izraeli. Po svém návratu účet zvedal povědomí o izraelsko-palestinském konfliktu a vybíral finanční prostředky na podporu ohrožených palestinských dětí.
Zobrazit příspěvek na Instagramu