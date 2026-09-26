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OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
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včera 26. září 2026 v 18:00
Čas čtení 3:52

OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma

OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
Zdroj: OKTAGON MMA
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
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OKTAGON se v sobotu 26. září vrátil na stadion Deutsche Bank Park ve Frankfurtu, který se stal dějištěm největšího turnaje letošního roku. Do boje zamířila celá řada hvězd.

Očekávaným vrcholem turnaje OKTAGON 94 se stal střet německé superstar Christiana Eckerlina, kterého vyzval David Kozma. Ten se po tvrdých prohrách vrátil na vítěznou vlnu a přeje si probojovat se znovu až k titulu.

Jedním z vrcholů galavečera se stal taky návrat Karlose Vémoly, který přerušil důchod a před zraky téměř 60 tisíc lidí se porval s jednou z největších hvězd německého MMA Frédéricem Vosgrönem.

Akce nabídne celkem 10 zápasů. Všechno dění pokrýváme v článku živě.

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Karlos Vémola. vosgrone David Kozma. Christian Eckerlin.
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Dvě výhry v jednom zápase?

Galavečer odstartoval v rámci Free Prelims duel Michael Obodozie vs. Oskar Staszczak. První z jmenovaných při své loňské premiéře v organizaci všechny šokoval jedním z nejrychlejších ukončením v historii Oktagonu a naprostou dominanci předvedl i tentokrát.

Zápas však doprovodil kuriózní moment, kdy Staszczak po jedné z kombinací v prvním kole padl k zemi a Obodozie začal ihned slavit. Zápas však nebyl oficiálně ukončen, a tak musel německý zápasník slézt z pletiva a pokračovat v boji. Otřesený Staszczak se už ale do boje dostat nedokázal a po neustávajícím tlaku Obodozieho rozhodčí boj ukončil. 

V pozápasovém rozhovoru s moderátorem Obodozie žertoval, že v jednom zápase stihl vyhrát dvakrát a naznačil velké plány. „Mám svoje vize a chci se dostat hodně vysoko. Jsem připravený na všechno.“

Michael Obodozie vs. Oskar Staszczak Michael Obodozie vs. Oskar Staszczak Michael Obodozie vs. Oskar Staszczak Michael Obodozie vs. Oskar Staszczak
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(4)

Stále neporažený

Druhým vítězem večera se stal německý zápasník Raul Lemberanskij, který ve třech kolech jasně přebodoval slovenského zástupce Romana Pauluse. Už od prvního kola byl aktivnější i přesnější Lemberanskij a s postupem zápasu bylo jasné, že pokud bude chtít Paulus zvítězit, bude muset soupeře v posledním kole ukončit. To se ale nestalo, a tak se Lemberanskij mohl radovat už z 10. výhry v kariéře bez jediné porážky.

OKTAGON oznámil německou verzi projektu Cage Game. V Česku již běží druhá série, Německo se té své dočká v roce 2027.
Raul Lemberanskij vs. Roman Paulus
Raul Lemberanskij vs. Roman Paulus Zdroj: OKTAGON

A neporaženost si v sobotu udržel i Němec Tamerlan Dulatov. Ten potvrdil pozici velkého favorita a po expresně rychlé submisi (triangle choke) ukončil chorvatského zápasníka Nikolu Jankoviće. Na časomíře neuběhlo ani 90 sekund a Dulatov mohl slavit šestou kariérní výhru. Po boji řekl, že příště by se chtěl utkat s někým z TOP 10 veltrové váhy.

Tamerlan Dulatov
Tamerlan Dulatov Zdroj: OKTAGON

Pořádně tvrdou podívanou přinesl střet Jaimeho Cordera s Robem Pukačem. Favorizovaný Cordero nechal promluvit své pověstné granáty, kterými Pukače dostal do velkých problémů. Slovenský bojovník se sice snažil údery vracet, německý ranař ale všechny ustál. V druhé polovině prvního kola nakonec Pukač po inkasovaném úderu u pletiva klesl do kolen a pro Cordera už bylo snadné jej ukončit. „Říkal jsem, že bude litovat toho, že mě vyzval,“ dodal sebevědomě po zápase.

Cordero vs. Pukač Cordero vs. Pukač Cordero vs. Pukač Cordero vs. Pukač
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(4)

Další tvrdé KO

Ostré tempo přinesl i poslední zápas prelims karty Hugo Vach vs. Deniz Ilbay. Duel na chvíli postihl výpadek světel, kvůli kterému byl boj dočasně přerušen. Po odstranění závady Ilbay na nic nečekal a dostal soupeře pod tlak. Jeho údery Vachem viditelně otřásly, „El Pistolero“ tak ucítil příležitost, šel si nekompromisně po ukončení a německého „Tarzana“ nakonec knockoutoval pravým hákem. 

Hugo Vach vs. Deniz Ilbay
Hugo Vach vs. Deniz Ilbay Zdroj: OKTAGON
Součástí turnaje OKTAGON 94 byla i halftime show, jejíž hlavní hvězdou se stal Robin Schulz.

„Nebylo to špatný na youtubera“

Hlavní kartu otevřel zápas podle speciálních Stang & Bang pravidel mezi influencerem ze světa bojových sportů Edmonem „Ring Life“ Avagyanem a podstatně zkušenějším MMA zápasníkem Dominicem Schoberem. 

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Oba se do sebe pustili hned od prvních vteřin, zkušenosti z boxu však uplatnil Avagyan, který Schobera téměř k ničemu výraznému nepustil a během prvního kola jej poslal třikrát do počítání. To ve Stang & Bang zápase znamená automaticky konec, a tak si skvělou výhru na TKO připsal Avagyan. 

„Nebylo to špatný na youtubera,“ řekl influencer po boji. „Čekal jsem na tohle celý život. Splnil jsem si sen.“

Dominic Schober sice prohrál zápas, ale vyhrál v lásce. Po boji přímo v kleci požádal o ruku svoji přítelkyni, který mu řekla ano.

Dominic Schober vs. Edmon Avagyan
Dominic Schober vs. Edmon Avagyan Zdroj: OKTAGON

Kvality v sobotu potvrdil i německý 22letý talent Fedor Duric, který si ve třech kolech poradil s veteránem UFC Marcem Diakiesem. I přes nízký věk prokázal Duric velkou taktickou vyspělost, většinu zápasu jasně kontroloval a od bodových rozhodčích si tak zaslouženě vyslechl jednohlasnou výhru na body.

Marc Diakiese vs. Fedor Duric
Marc Diakiese vs. Fedor Duric Zdroj: OKTAGON

Brutální tlak Karlose Vémoly

Mezi nejočekávanější zápasy celého turnaje patřil návrat Karlose Vémoly, který v kleci poměřil síly s německou senzací Fredericem Vosgrönem. „Terminátor“ hned v prvních sekundách zasypal „Neandrtálce“ tvrdými granáty, po kterých přesunul boj na zem. První kolo přineslo brutální tlak ze strany Vémoly, na kterého Vosgröne vůbec nedokázal najít odpověď. 

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Na začátku druhého kola se Vosgröne znovu ocitl na zádech. Brzy se sice dokázal znovu postavit, ale Vémola pokračoval v naprosté dominanci v postoji u pletiva. Na konci druhého kola znovu hodil Vémola svého soupeře na zem, kde jej okamžitě zasypal tvrdými údery. Těm se už Vosgröne nedokázal bránit, a tak rozhodčí zápas ukončil.

Přestože loni končil kariéru, po sobotní výhře Vémola oznámil, že chce jít do dalšího zápasu. 

Karlos Vémola. Karlos Vémola. Karlos Vémola. Karlos Vémola.
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(4)

Hlavní předzápas ovládl Max Coga, který ve zběsilém zápase plném přestřelek v postoji přebodoval Christiana Jungwirtha. Oba bojovníci podali srdnatý výkon, za který je diváci ocenili velkým aplausem. „Ne vždycky to vyjde tak, jak si přeješ, ale nechal jsem tam všechno,“ zhodnotil Jugwirth, který zároveň vyzdvihl kvality soupeře.

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Vítěz následně překvapil, když odhalil, že do zápasu šel se zraněním. „Před pár týdny jsem si sešrotoval koleno a všichni mi říkali, že to nedám,“ řekl. „Nikdo ale nemá větší vůli než já. (...) Když chcete, všechno zvládnete,“ vzkázal Coga a položil jednu rukavici doprostřed klece s tím, že neví, zda se ještě někdy vrátí. 

Coga vs. Jungwirth
Coga vs. Jungwirth Zdroj: OKTAGON

Škrcení dvě sekundy před koncem kola

Naprostý šok pro německé fanoušky. Tak by se dal označit zlatý hřeb večera, který v ovládl David Kozma. Ten v prvním kole vzal Christana Eckerlina na zem, kde mu nasadil škrcení (rear-naked choke) a donutil domácí hvězdu odklepat. Na časomíře přitom zbývaly pouhé dvě sekundy do konce první pětiminutovky.

„Je to super pocit a zážitek na celý život,“ řekl Kozma po boji na fotbalovém stadionu. „Chci stoupat v žebříčku a dojít si pro titul,“ dodal.

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