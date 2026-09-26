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V zoo ve Dvoře Králové se narodilo mládě kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy
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dnes 26. září 2026 v 17:30
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V zoo ve Dvoře Králové se narodilo mládě kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy

žirafa zoo dvůr Zdroj: SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
žirafa zoo dvůr Zdroj: SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
žirafa zoo dvůr Zdroj: SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
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Náhledový obrázek: SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ / propagační materiál
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