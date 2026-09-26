OKTAGON se v sobotu 26. září vrátil na stadion Deutsche Bank Park ve Frankfurtu, který se stal dějištěm největšího turnaje letošního roku. Do boje míří celá řada hvězd.
Očekávaným vrcholem turnaje OKTAGON 94 se stane střet německé superstar Christiana Eckerlina, kterého vyzve David Kozma. Ten se po tvrdých prohrách vrátil na vítěznou vlnu a přeje si probojovat se znovu až k titulu.
Jedním z vrcholů galavečera se stane taky návrat Karlose Vémoly, který přerušil důchod a před zraky téměř 60 tisíc lidí se porve s jednou z největších hvězd německého MMA Frédéricem Vosgrönem.
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Dvě výhry v jednom zápase?
Galavečer odstartoval v rámci Free Prelims duel Michael Obodozie vs. Oskar Staszczak. První z jmenovaných při své loňské premiéře v organizaci všechny šokoval jedním z nejrychlejších ukončením v historii Oktagonu a naprostou dominanci předvedl i tentokrát.
Zápas však doprovodil kuriózní moment, kdy Staszczak po jedné z kombinací v prvním kole padl k zemi a Obodozie začal ihned slavit. Zápas však nebyl oficiálně ukončen, a tak musel německý zápasník slézt z pletiva a pokračovat v boji. Otřesený Staszczak se už ale do boje dostat nedokázal a po neustávajícím tlaku Obodozieho rozhodčí boj ukončil.
V pozápasovém rozhovoru s moderátorem Obodozie žertoval, že v jednom zápase stihl vyhrát dvakrát a naznačil velké plány. „Mám svoje vize a chci se dostat hodně vysoko. Jsem připravený na všechno.“
Stále neporažený
Druhým vítězem večera se stal německý zápasník Raul Lemberanskij, který ve třech kolech jasně přebodoval slovenského zástupce Romana Pauluse. Už od prvního kola byl aktivnější i přesnější Lemberanskij a s postupem zápasu bylo jasné, že pokud bude chtít Paulus zvítězit, bude muset soupeře v posledním kole ukončit. To se ale nestalo, a tak se Lemberanskij mohl radovat už z 10. výhry v kariéře bez jediné porážky.
A neporaženost si v sobotu udržel i Němec Tamerlan Dulatov. Ten potvrdil pozici velkého favorita a po expresně rychlé submisi (triangle choke) ukončil chorvatského zápasníka Nikolu Jankoviće. Na časomíře neuběhlo ani 90 sekund a Dulatov mohl slavit šestou kariérní výhru. Po boji řekl, že příště by se chtěl utkat s někým z TOP 10 veltrové váhy.
Pořádně tvrdou podívanou přinesl střet Jaimeho Cordera s Robem Pukačem. Favorizovaný Cordero nechal promluvit své pověstné granáty, kterými Pukače dostal do velkých problémů. Slovenský bojovník se sice snažil údery vracet, německý ranař ale všechny ustál. V druhé polovině prvního kola nakonec Pukač po inkasovaném úderu u pletiva klesl do kolen a pro Cordera už bylo snadné jej ukončit. „Říkal jsem, že bude litovat toho, že mě vyzval,“ dodal sebevědomě po zápase.
Další tvrdé KO
Ostré tempo přinesl i poslední zápas prelims karty Hugo Vach vs. Deniz Ilbay. Duel na chvíli postihl výpadek světel, kvůli kterému byl boj dočasně přerušen. Po odstranění závady Ilbay na nic nečekal a dostal soupeře pod tlak. Jeho údery Vachem viditelně otřásly, „El Pistolero“ tak ucítil příležitost, šel si nekompromisně po ukončení a německého „Tarzana“ nakonec knockoutoval pravým hákem.
„Nebylo to špatný na youtubera“
Hlavní kartu otevřel zápas podle speciálních Stang & Bang pravidel mezi influencerem ze světa bojových sportů Edmonem „Ring Life“ Avagyanem a podstatně zkušenějším MMA zápasníkem Dominicem Schoberem.
Oba se do sebe pustili hned od prvních vteřin, zkušenosti z boxu však uplatnil Avagyan, který Schobera téměř k ničemu výraznému nepustil a během prvního kola jej poslal třikrát do počítání. To ve Stang & Bang zápase znamená automaticky konec, a tak si skvělou výhru na TKO připsal Avagyan.
„Nebylo to špatný na youtubera,“ řekl influencer po boji. „Čekal jsem na tohle celý život. Splnil jsem si sen.“
Dominic Schober sice prohrál zápas, ale vyhrál v lásce. Po boji přímo v kleci požádal o ruku svoji přítelkyni, který mu řekla ano.
Chystáme podrobnosti.