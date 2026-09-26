dnes 26. září 2026 v 16:30
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Rockstar vydá sběratelskou edici GTA VI. Hru v ní ale nenajdeš!
Zdroj: ROCKSTAR GAMES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: ROCKSTAR GAMES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: ROCKSTAR GAMES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: ROCKSTAR GAMES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: ROCKSTAR GAMES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: ROCKSTAR GAMES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: ROCKSTAR GAMES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: ROCKSTAR GAMES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
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