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Strávili jsme dva týdny s iPhonem 18 Pro. Největší změny jsou schované uvnitř, vyplatí se novinku koupit?
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dnes 28. září 2026 v 7:00
Čas čtení 5:06

Strávili jsme dva týdny s iPhonem 18 Pro. Největší změny jsou schované uvnitř, vyplatí se novinku koupit?

Strávili jsme dva týdny s iPhonem 18 Pro. Největší změny jsou schované uvnitř, vyplatí se novinku koupit?
Zdroj: Michal Maliarov/Refresher
Michal Maliarov
Michal Maliarov
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Loni Apple překopal design a chlazení. Letos přidává proměnlivou clonu, nový čip, lepší chlazení a větší baterii. Prošli jsme si, co se reálně změnilo a komu to dává smysl.

Každé září je to podobné. Apple ukáže telefon, který zvenčí vypadá jako ten loňský, a rozjede se debata, jestli je vůbec za co utrácet. Strávili jsme s iPhonem 18 Pro dva týdny běžného používání a vykoumali jsme, v čem jsme si oproti minulému ročníku polepšili. A hlavně jestli je to rozdíl, který pocítíš. 

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Design a fešné barvy

Loňský iPhone 17 Pro měl dvoubarevná záda – sklo u fotoaparátu barevně neladilo se zbytkem těla, což části lidí vadilo a schovávali telefon do pouzdra. Letos Apple sklo barevně sladil s hliníkem. Šev mezi sklem a kovem tam pořád je (nahmatáš ho a při dobrém světle uvidíš), ale záda teď působí jednotněji. Nejvíc se to projeví u stříbrné, kterou loni bílé sklo rozbíjelo nejvíc.

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Tělo je celohliníkové, vpředu je nově Ceramic Shield 2, vzadu Ceramic Shield. Telefon je překvapivě v ruce mnohem víc cítit a působí bytelněji, i když hmotnost poskočila sotva o pár gramů. Barvy jsou čtyři: stříbrná, černá, vínová (burgundy) a světle modrá (glacier). Černá je letos konečně opravdu černá, což potěšilo nejednoho kolegu. My jsme testovali vínovou, která je krásně hutná a mění odstín podle světla.

iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro
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Jasný displej a menší Dynamic Island

Displeje zůstávají na 6,3 a 6,9 palce s ProMotion, frekvencí 120 Hz a Always-On, zde novinky nehledej. Jas je opět až 3000 nitů a na přímém slunci je to znát nejvíc. Neměli jsme nejmenší problém rozeznat malý text i jednotlivé barvy a displej má krásně syté barvy i kontrast. 

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Viditelnou změnou prošel Dynamic Island, který se zmenšil zhruba o čtvrtinu. Apple to vyřešil přesunem infračervené kamery pro Face ID pod displej, kde k prosvícení používá proužek aktivních pixelů. V praxi je nahoře víc místa a jinak fungují živé aktivity: nově můžeš mít až tři Live Activities zároveň a při dvou souběžných ti ta pravá ukáže víc informací bez rozklikávání, což dokáže ušetřit drahocenné vteřiny.

Osobně jsem si hlavně při cestování na rychlé poklepání ostrůvku velmi zvykl a přeskakování mezi leteckou appkou, mapou a hudebním přehrávačem je skvělé. Face ID funguje stejně jako dřív. Kameru pod sklem zahlédneš jen na přímém slunci a pod určitým úhlem. 

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Největší posun je schován uvnitř

Pravděpodobně největší pokrok prodělal iPhone v číslech a hardwarových tabulkách, což možná není pro marketing tak sexy, ale je to detail, který pocítíš při používání. 

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Uvnitř je nový čip A20 Pro. Paměť teď sedí vedle čipu místo na něm, takže procesor doléhá přímo na vylepšenou parní komoru. Ta má trojnásobek plochy oproti loňsku a lepší materiály na odvod tepla, včetně grafitu a takzvané Nanotwin mědi, která odvádí teplo od displeje. Rozdíl je vidět hlavně na termokameře, kde tělo telefonu velmi viditelně odvádí teplo od čipu do celého prostoru a uživatel tak může mít přístup k plnému výkonu po delší dobu. 

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S čísly je potřeba rozlišovat dvě věci. Apple mluví hlavně o udržitelném výkonu (kolik telefon utáhne dlouhodobě, než ho teplota přibrzdí). Uvádí se až o 40 procent víc než u 17 Pro a až dvojnásobek oproti 16 Pro. To je hlavní přínos nového chlazení. Samotný čip je pak zhruba o 22–27 procent rychlejší v procesoru a o 40–45 procent v grafice než loňský A19 Pro. Většina lidí to u běžného používání nepozná - projeví se to spíš u her, střihu 4K videa a delší zátěže, kde dřív telefon shazoval výkon.

iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro
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Nyní jsme se pořádně opřeli do multimediálního a pak i herního maratonu, a novinka se ukázala jako držák. Call of Duty: Mobile, Genshin Impact i další graficky náročné hry tu běžely hladce a po celodenním paření nedošlo ke zpomalování ani přehnanému přehřívání. Nová parní komora funguje skvěle a odvádí teplo od čipu velmi zručně, takže jde o citelný posun. 

Specifikace iPhone 18 Pro
Konstrukce Kovaný hliníkový unibody (slitina řady 7000), Ceramic Shield 2
Displej 6,3" LTPO OLED, rozlišení 2622 × 1206 pixelů, 120 Hz, až 3000 nitů
Čipset Apple A20 Pro (2nm), parní komora, modem C2
Úložiště 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB
Fotoaparát (přední) 18 Mpx Center Stage, čtvercový snímač, Face ID
Fotoaparát (zadní) 48 Mpx (hlavní, proměnlivá clona ƒ/1.48–ƒ/4) + 48 Mpx (ultraširoký) + 48 Mpx (teleobjektiv, až 8× zoom)
Výdrž Až 36 h videa, cca 1–1,5 dne běžné zátěže
Hmotnost 211g
Nabíjení 50 procent za ~15 min kabelem, MagSafe až 25 W
Cena od 34 990 korun

To samé platí i o baterii a výdrži, která se u modelu 18 Pro prakticky vyrovná většímu 17 Pro Max, takže celý den přežvýkáš bez jakýchkoli zadních myšlenek a lovu nabíječky. Podle oficiálních čísel dá iPhone 18 Pro Max až 45 hodin přehrávání videa (loni 39) a základní 18 Pro 36 hodin. S běžným používáním, sestávajícím z kancelářské práce, sledování YouTube, sociálních sítí, poslechu Spotify a občasného hraní, jsem telefon vyždímal za cca den a půl, což je vlastně skvělý výkon. Zkoušel jsem různé stavy, od 100procentní baterie ráno, kdy mi telefon končil den s cca 30 procenty energie, až po chvíle, kdy jsem měl jen 40 procent baterie po probuzení, a stále telefon dokázal vydržet celý den jemného používání. 

Přidalo se i rychlejší nabíjení kabelem: oba modely zvládnou 50 procent zhruba za 15 minut (s odpovídajícím adaptérem). Bezdrátově přes MagSafe pak až 25 W.

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Fotoaparát nově mrká

Z marketingového pohledu naprosto chápu, proč se letos jako hlavní lákadlo jeví fotoaparát, osobně mi přijde líto, jak odvádí pozornost od těch vítaných změn „pod kapotou“. Ale ano, iPhone poprvé dostal proměnlivou clonu. Hlavní 48 MP fotoaparát přehazuje clonu mezi 1,48, 1,8, 2,8 a 4,0. O pohyb šesti lamel se stará rotorový mechanismus. Funguje to ve dvou rovinách.

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Na automatiku se clona přepíná sama. Ve tmě se otevře na 1,48 a nabere zhruba o 50 procent víc světla. Při přímém srovnání s předchozím modelem měl osmnáctkový model při stejné scéně nižší ISO, tedy méně šumu, a rychlejší noční režim. Když je něco blízko objektivu, přivře se na 4,0 a udrží ostré popředí i pozadí. Jde tu o skutečnou optickou hloubku ostrosti, ne o softwarové rozostření z portrétního režimu.

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Za denního světla na běžné krajině je ale rozdíl proti loňsku minimální, tam se clona nemá jak projevit. Rozdíly v jasu a ostrosti, které na fotkách uvidíš, jdou spíš za novým výpočetním zpracováním, kde teď celý řetězec pracuje s 48 MPx daty. Velkou otázkou tedy zůstává, zda běžný uživatel novou clonu dokáže za běžných okolností plnohodnotně využít. 

iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro
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V manuálním režimu si clonu nastavíš sám (například 4,0 kvůli hvězdičkám u pouličních lamp), ale Apple tentokrát velmi tlačil vysokou míru customizace, kterou vítám. Aplikace fotoaparátu je nově přizpůsobitelná, přibyla manuální rychlost závěrky, vyvážení bílé a živý histogram, navíc si ovládací prvky vytáhneš nahoru.

Z dalších změn je tu Photographic Styles 3 s kontrolou textury a zrna, Cinematic efekt u videa jde nově aplikovat dodatečně (až v 60 fps), nechybí timelapse ve 4K a Dolby Vision, Audio Mix umí oddělit hudbu od ruchu. Hraní si se softwarem tu byla věnována obrovská péče a musím uznat, že dokáže i obyčejný uživatel díky všem těm vymoženostem vykouzlit opravdu krásné fotky a videa. iPhone 18 se tak ještě trochu více přiblížil oblíbenému mottu výrobce “it just works“. 

Přední kamera je pak nově 18 MPx Center Stage s větším čtvercovým senzorem, který sám dorovná záběr na skupinovkách, a umí Dual Capture - natáčení předním a zadním foťákem zároveň.

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Pro koho to dává smysl

iPhone 18 Pro pokračuje v tom, co Apple nastavil loni, spíš než že by přinášel něco zásadně nového. Hlavní změny jsou výkon, proměnlivá clona, lepší chlazení, menší Dynamic Island a delší výdrž. Daní je o něco vyšší hmotnost.

Jestli máš iPhone 17 Pro, důvod k přechodu je malý, jde spíše o drobná vylepšení. Pokud máš 16 Pro nebo starší model, rozdíl bude výraznější, hlavně u výkonu, výdrže a displeje. Skládací iPhone Duo, který má dorazit příští měsíc, je samostatná kapitola, kterou otevřeme už brzy v samostatném článku.

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