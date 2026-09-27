Proč jezdíme na dovolenou? Většina z nás se na ní chce cítit dobře a zažívat pocit štěstí. Klinická psycholožka Natalia Dattilo-Ryan spolupracující s Harvardem analyzovala destinace po celém světě a vytvořila seznam těch, ve kterých budeš nejšťastnější.
Holiday Happiness Index zkoumal jednotlivá místa na základě pěti kritérií, vědecky spojených s tvorbou hormonů dobré nálady v lidském těle, informuje magazín Time Out o analýze psycholožky Dattilo-Ryan pro společnost BookRetreats.com.
Kam vyrazit na nejšťastnější dovolenou?
Hodnotilo se množství slunečního svitu, míra pohybu a fyzické aktivity v daném místě, podmínky pro kvalitní spánek, možnosti zdravého stravování i čas strávený v přírodě. Každý z faktorů měl stejnou váhu a výsledkem je celkové skóre štěstí destinace na stupnici od nuly do sta bodů.
Pro zajímavost, Praha se umístila na 21. příčce. Podívej se na žebříček 10 nejlepších destinací podle hodnocení:
10. Vilnius, Litva
Vilnius by tě nejspíše na první dobrou nenapadl jako jedna z destinací, kde zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Pokud doteď nebyl na tvém seznamu, je čas si ho tam přidat, své místo si zaslouží. Velkou část města pokrývají zelené plochy, historické centrum snadno projdeš pěšky, vybereš si ze široké nabídky zdravého stravování a užiješ si velkoměsto v pohodě bez stresu a spěchu.
9. Oslo, Norsko
Slunečním svitem ani nízkými cenami sice Oslo nevyniká, zato návštěvníkům a návštěvnicím učaruje všudypřítomnou přírodou a nabídkou venkovních sportovních aktivit.