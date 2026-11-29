Kdy se seriálu dočkáš?
Německý mysteriózní sci-fi seriál Dark se po třech řadách zařadil mezi kultovní tituly Netflixu. Jeho tvůrci Baran bo Odar a Jantje Friese se nyní, šest let po jeho konci, vracejí s novinkou Sonnental. Německé HBO Max už zveřejnilo první upoutávku, která představuje hlavní hrdinku v podání Lisy Vicari, známé právě z Dark.
Novinka sází na podobně tísnivou atmosféru a ponuré lesní kulisy, tentokrát však místo cestování časem nabídne kriminální záhadu. Děj se točí kolem série vražd inspirovaných německou dětskou knihou Der Struwwelpeter, známou také jako Ježipetr. Jejích deset příběhů vypráví o neposlušných dětech, které za své činy čekají děsivé tresty.
Právě jeden z nich, příběh o krutém chlapci Friedrichovi, který týrá zvířata, zaznívá i v nové upoutávce. Když ho pes, kterého Friedrich bičuje, pokouše, chlapec onemocní a upoutá se na lůžko, zatímco pes mu sní veškeré jídlo. Podle HBO se zvrácené knižní příběhy promění ve „smrtící noční můry“. Tvůrci tak slibují pořádně znepokojivou podívanou, v níž dětské příběhy dostanou mnohem temnější rozměr.
Všech šest epizod seriálu Sonnental dorazí na HBO Max v březnu 2027.