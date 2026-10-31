Cizinci a cizinky sestavili další žebříček. Tentokrát jsme se dozvěděli, jaké české dezerty nemůžou vystát. O které jde?
Server Taste Atlas, který pravidelně sestavuje kulinářské seznamy, aktualizoval list šesti nejhůře hodnocených českých dezertů. A my rozhodně nesouhlasíme. Posuď sám*sama.
6. místo
Na šestém místě se umístil mazanec, tedy „tradiční sladký velikonoční chléb připravovaný z brioškového těsta, které je obohaceno rozinkami, citronovou kůrou a rumem“. Dostal 3,7 bodu. Charakteristika je podle webu následující: Tvaruje se do velkých kulatých bochníků, před pečením se posype plátky mandlí a nahoře se obvykle vyřízne symbol kříže.
„Tento hutný a sytý chléb, jehož historie sahá až do 15. století, se tradičně připravuje na Bílou sobotu a podává se jako sytý dezert nebo sladká svačina.“