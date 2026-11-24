Reality shows dominují televizní zábavě i našemu volnému času. Co ale vlastně tvoří základ jejich úspěchu a které české reality shows jsou zralé na osvěžení konceptu?
Doba, kdy stačilo zavřít partu lidí do vily, nalít jim alkohol a čekat, kdo po kom hodí skleničku, je definitivně pryč. České publikum v roce 2026 zmlsaně přepíná. Zatímco jedny reality shows se mění v masové společenské události, jiné končí odklizené ve slotech, kde je sleduje už jen noční vrátný v televizi. Co dnes rozhoduje o přežití?
Reality shows jsou pro televize stále zlatým dolem. Dokážou totiž něco, co dvacátá repríza Přátel nebo nový díl Ulice nikoli – vykřesat syrové emoce. Jenže zatímco před 20 lety nám ke štěstí stačilo koukat na obyčejné lidi, jak se hádají o neumyté nádobí, dnes už tenhle holý koncept nestačí.
Pohled na letošní televizní sezónu ukazuje jasný trend: nositelem úspěchu je nejen nápad, výběr účastníků a účastnic, tempo hry nebo výsledné měřítko sledovanosti jednotlivé reality show. V dnešní době také záleží na promu, sociálních sítích či doprovodném programu v podobě rozhovorů, podcastů, eventů či promítání epizod pro veřejnost.
Z obýváku rovnou do O2 areny
Nejlépe tuhle proměnu pochopili tvůrci Zrádců. Přestože běží teprve třetí řada, z formátu se stal absolutní fenomén, který si při startu nejnovější série zapnulo 440 tisíc televizních diváků*divaček. Tajemství není jen v psychologické hře, kde s radostí sledujeme, jak snadno se lidé nechají zmanipulovat a jak tragický mají odhad na druhé.
Prima ze sledování udělala společenskou událost roku. Od velkolepého startu s Vojtou Kotkem na koni přes pravidelná promítání v kinech až po takřka vyprodané grandfinále v pražské O2 areně. Lidé už nechtějí jen pasivně koukat – chtějí být součástí kultu.
Stejnou cestu zvolila i Nova u Survivoru, jehož pátá řada letos zaznamenala téměř dvacetiprocentní meziroční nárůst sledovanosti a poprvé vyvrcholila vyprodaným živým finále. Podobně šlape i Love Island s fanouškovskými srazy, rok od roku větší interakcí mezi sledujícími a srdíčky a neúprosným tempem, kde kdo netvoří děj, okamžitě balí kufry. Navíc nabízí publiku důkaz, že opravdu funguje, který většina randících reality shows nemá, protože několik párů z tohoto pořadu skutečně dodnes tvoří rodiny.
Jde to i bez intrik
Že funguje i sázka na silné emoce a velkou show bez nutnosti intrikařit, potvrdily dva letošní triumfy. Návrat SuperStar po pětileté pauze přilákal 574 tisíc diváků*divaček. Zafungovala svěží chemie v porotě (Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin), kvalitní casting i vidina finále v O2 areně.
Ještě lepším příkladem budiž StarDance. Ten si už řadu let drží pozici jednoho z nejsledovanějších pořadů v Česku, první díl letošní řady si nenechalo ujít 1,5 milionu diváků*divaček.
Důležitá je nejen soutěžní atmosféra a známé osobnosti, ale také možnost sledovat, jak se během několika týdnů zlepšují v něčem, co pro většinu z nich není přirozené. Příkladem je herec Oskar Hes, který se během předchozí řady vypracoval natolik, že jeho taneční výkony připomínaly profesionální úroveň. Nezanedbatelnou roli má také moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben, která k pořadu neodmyslitelně patří. O to větší změnou bude jejich letošní rozloučení po dvaceti letech.
Pasti jménem nostalgie a levný bizár
Na opačném konci stojí pořady, jejichž tvůrci zřejmě zaspali v roce 2005 – nebo vsadili na to, že českému publiku stačí k pobavení cizí trapnost. Nestačí.
Učebnicovými příklady jsou pokusy o resuscitaci Farmy a Big Brothera. Oba formáty staví na pomalém tempu a sledování každodenního soužití bez výraznějších herních zvratů. V konkurenci dnešních dynamických show ale působily asi tak svěže jako zapomenutý chleba ve spíži. U Farmy se sledovanost zastavila kolem 170 tisíc diváků*divaček a publikum na sítích nešetřilo kritikou, že něco takového možná bavilo v době VyVolených, ale na dnešní standardy je to zoufale málo.
Ještě hůř dopadly seznamky, které místo autentických vztahů nabídly jen překombinovaná pravidla nebo lacinou provokaci. Novinka Primy Are You The One? pohořela už po dvou týdnech (průměr sledovanosti se zasekl kolem 50 tisíc diváků*divaček) a televize ji raději odsunula do pozdějších hodin. Koncept matematického hledání „ideálních“ partnerů působil uměle, děj se vlekl a chybělo to nejdůležitější – někdo, komu byste vůbec přáli, aby vyhrál.
Zcela speciální kategorii by pak mělo obdržet Naked Attraction. Česko-slovenská verze nahé seznamky přilákala na Óčko 99 tisíc diváků*divaček, což samo o sobě není špatné, ale v širším měřítku narazila. Když si uvědomíš, že se jedná v zásadě jen o přehlídku genitálií, příliš mnoho důvodů u něčeho takového trávit každý večer nezbyde.
No a samostatnou kapitolou je pak český Bachelor. Zatímco první řada vzbudila na platformě Oneplay solidní rozruch a v televizi startovala na 301 tisících divácích, druhá série s dvojčaty Martinem a Miroslavem Dubovickými narazila. Její televizní premiéru sledovalo pouhých 169 tisíc diváků*divaček. Problémem je zřejmě už jen koncept, kdy účastnice soutěží o přízeň zpravidla jediného muže a pořad se především točí kolem konfliktů mezi dívkami. Asi existuje důvod, proč se v roce 2027 nedočkáme třetí řady.
Co nás čeká dál?
Televize si z letošních úspěchů i propadáků každopádně berou jasné ponaučení – ostatně potvrzuje to i nabídka na příští rok.
Nova a Markíza chystají společnou česko-slovenskou verzi Hvězd na ledě, kde celebrity vymění taneční parket ze StarDance za kluzký led – uvidíme, jestli z toho bude elegantní show, nebo přehlídka držkopádů. Mezi již oznámené osobnosti, které se pořadu zúčastní, patří Klára Issová, Filip Březina, Gabriela Soukalová, Krištof Králik a Kristína Sisková. Kromě toho Nova připravuje vědomostní show The Floor, ve které se stovka soutěžících utká v rychlých duelech o území na obří LED podlaze. A na český trh míří také nizozemský formát Most Wanted – adrenalinová hra na policisty a zloděje, v níž celebrity prchají bez telefonů a peněz, zatímco pronásledovatelé mají k dispozici drony a každých dvacet minut hlášení o jejich poloze.
Jedno je jisté: éra, kdy diváctvu stačilo zapnout televizi a sledovat cizí hádky v obýváku bez nějaké větší interakce, definitivně skončila. Kdo chce dnes uspět, musí nabídnout chytrou hru, která má spád – a ideálně i důvod, proč zvednout hlavu od telefonu a každý týden se k ní vracet.