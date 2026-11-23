Avengers: Doomsday dorazí do kin už 17. prosince. Závěrečná ukázka slibuje emocionální drama navazující na Avengers: Endgame.
Dlouho očekávaný velkofilm Avengers: Doomsday láká závěrečnou upoutávkou, která sází především na emoce, nostalgii a nečekaná spojenectví. Trailer odhaluje Steva Rogerse (Chris Evans) v dosud nepoznané roli otce, který se svému synovi pokouší utajit svou superhrdinskou minulost. Jak se ale brzy ukáže, činy původních Avengers měly dalekosáhlé následky a hrdinové*hrdinky budou muset splatit dluh za své „vypůjčené životy“.
Tváří v tvář nové hrozbě, kterou představuje obávaný Doctor Doom (Robert Downey Jr.), tak Rogersovi nezbývá než odložit klidný rodinný život a znovu povolat hrdiny do zbraně. V napjaté atmosféře, kdy se staré i nové týmy teprve učí navzájem si důvěřovat, zazní v závěru upoutávky i slavná hláška profesora Xaviera, která definitivně potvrzuje zapojení legendárních X-Menů do společného boje.
Scénář: Stephen McFeely, Michael Waldron
Hrají: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby