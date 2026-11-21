Jak probíhá pracovní pohovor na DJ na výletní lodi a co nejpodivnějšího musel během pohovoru absolvovat?
„Většinu času ani nevnímám, že se vůbec plavíme. Pocházím z klubového prostředí, v zimě hraju v Alpách a v létě v Řecku, ale na lodi se setkáš s novými výzvami, protože hraješ pro cílovku s různým hudebním vkusem,“ prozrazuje Aleš Majerčík, který pracuje jako DJ na výletních lodích v Karibiku.
- Jak probíhá pracovní pohovor na roli DJe na výletní lodi?
- Co nejpodivnějšího musel během pohovoru absolvovat?
- Jak probíhá zdravotní prohlídka před nástupem na loď?
- Co dělá, když mu před tisíci lidmi vypadne technika?
- Jak to má na lodi s ubytováním či stravou?
- Jak se dá vydržet půl roku na lodi bez přestávky?
V rozhovoru pro Refresher vyprávěl o tom, jak náročné je vůbec dostat se na takovou loď, jak se mu tam pracuje, co všechno tam denně zažívá a jak zvládá život na velké lodi.
„Na loď se musíš dívat jako na komplex na vodě. Znamená to, že většinu času ani nevíš, že se hýbeme. Občas ucítíš mírné vibrace – a samozřejmě se někdy plavíš i přes rozbouřenější moře a musíš se přidržet. Některé lidi umí potrápit i mořská nemoc, ale mě se to naštěstí netýká,“ říká Aleš.
Jako první se od Aleše dozvídáme, že v době telefonátu se právě plaví na soukromý ostrov, kde stráví celý den.
Jak se ti dnes hrálo?
Super, začal jsem ve 12:45 našeho času, hrál jsem několik eventů, střídal jsem se s karibskou kapelou. Měl jsem taky půlhodinku oldies pro starší cílovku, to byla rychlovka a paráda.
Jak ses vlastně k této práci dostal?
Posílal jsem e-maily různým lodním společnostem, dohromady jich bylo možná až 220. Nakonec to vyšlo. Ozvali se z Royal Caribbean, což je jedna z největších světových společností s těmi největšími výletními loděmi, které mají kapacitu až deset tisíc pasažérů. Já teď hraju na menší, tady je tak 2 500 lidí.
Jak probíhá takový pohovor na DJe na lodi?
Na začátku musíš absolvovat dlouhé interview, které je velmi náročné. Ptají se tě na kvanta otázek a testují tvou osobnost.
Ještě před pohovorem posíláš životopis a musíš dodat kontakt na management každého pracoviště, kde jsi předtím pracoval. Prověří si tě. Lhát se nevyplatí, protože když jim jednou řekneš klamavou informaci, vyškrtnou tě.
Co se dozvíš po odemknutí?
- Co nejpodivnějšího musel během pohovoru absolvovat.
- Jak probíhá zdravotní prohlídka před nástupem na loď.
- Co dělá, když mu před tisíci lidmi vypadne technika.
- Jak to má na lodi s ubytováním či stravou.
- Jak se dá vydržet půl roku na lodi bez přestávky.
Jak probíhá test osobnosti?
Musíš vyplnit formulář a dotazník, které jsou tak dlouhé, že pokud je chceš projít důkladně celé, musíš si na ně vyhradit minimálně tři hodiny. U testu nemáš na výběr žádné možnosti, musíš si poradit. Chtějí vidět, jak bys reagoval na různé situace.
Jaké například?
Co udělám, když vypadne technika, co udělám, když se dav nebude bavit, a podobně. Chtějí vidět, jak reaguješ. To byla ale jen jedna část výběrového procesu.
Co jsi ještě musel absolvovat?
Já jsem sice „jen“ DJ, ale zároveň jsem kvazi i člen posádky. Musel jsem jít na bezpečnostní školení, na kterém mě učili, jak postupovat, když loď například napadnou piráti.
Zdravotní prohlídka byla taky zajímavá. Zapomeň na to, že ji absolvuješ u svého obvoďáka. Musel jsem jet do Prahy, protože jedině tam je smluvní lékař pro Royal Caribbean. Formulář jsem vyplňoval dvě hodiny, smluvních lékařů mají ve světě tak 50.
Kolik času uběhlo od prvního kontaktu až po nástup na loď?
Dva a půl měsíce. Letěl jsem z Vídně přes Curych do Tampy, tam jsem se nalodil a tak začala moje šestapůlměsíční jízda. A hned první den jsem hrál na welcome párty pro zhruba dva tisíce lidí.
Nemáš problém měnit styly?
Právě to je základ DJingu na lodi, musíš být připravený a umět přepnout do různých stylů. Pro nás Evropany je těžší i to, že tamní americko-karibská kultura má v hudbě mnohem blíž například k RnB. Hlavně musíš pořád držet úroveň a hrát na 100 procent.
Co to znamená?
Na těchto lodích kladou důraz na to, aby všechno jelo na nejvyšší obrátky, včetně DJe. Denně hraju tři až čtyři eventy a na každém z nich musím být plně oddaný lidem a atmosféře. Kromě pouštění hudby musím být i dobrý hypeman, moderátor a doprovázet to s mikrofonem v ruce, takže to vyžaduje veškerou pozornost, i když je člověk někdy unavený.
Kolik hodin hraješ?
To záleží na programu lidí a lodi. Dnes jsem začal těsně po obědě, mezi jednotlivými eventy máš pauzu. Pokud je delší, jdu si zdřímnout do kajuty, protože večer hraju v nočním klubu a tam končíme často i po 2:00 v noci. Ale já jsem velmi vděčný, že to tady můžu celé zažívat.
Opakovaně zmiňuješ techniku. Stalo se ti někdy, že ti vypadla, když tě na to tak precizně připravovali?
Hned první den. Hrál jsem asi druhou hodinu a všechno spadlo. Nastalo ticho a základním pravidlem v takové situaci je nedovolit, aby trvalo příliš dlouho.
Co jsi tedy dělal?
Řekl jsem, aby všichni tleskali. Tleskání rozbilo ticho a po několika vteřinách technika znovu naskočila.
Jaká jsou tvoje pracovní pravidla a povinnosti?
Musíš být všude včas. Pokud opakovaně chodíš pozdě, vyhodí tě. Stejně tak ti hrozí výpověď, pokud jsi nepříjemný ke kolegům nebo dostaneš špatný feedback. Telefon během pracovního rozvrhu neexistuje. Dostanu seznam akcí, které hraju. Když skončím, jdu spát a během dne mimo hraní odpočívám. Máme svou klubovnu, kde kolegové hrají na PlayStationu.
Co bylo pro tebe na začátku jiné oproti hraní na svazích či plážích?
Klientela. Po týdnu přijdou tisíce nových lidí a ty netušíš, jaký je jejich vkus a jestli se budou bavit. Nevíš, jestli jim sedne to, co sedlo minulý týden jiným pasažérům. Musím tedy skládat playlisty a „odbočky“ podle každého eventu a zároveň jsem připravený a reaguju na to, co lidé chtějí. Mixuju to za pochodu. Před několika týdny tu bylo hodně lidí z Portorika, hrál jsem Bad Bunnyho, pak přišli zase Američané, kteří se baví spíš na rapu.
Co bizarního zažíváš během eventů? Každý týden se najdou dámy, které mě začnou volat „Slovak papi“. Tak bych to uzavřel. (smích)
Jak je to s platem?
Konkrétní čísla říct nemůžu kvůli smluvním pravidlům, ale je to tak, že rezident jako já si na takové lodi vydělá pěkné peníze a k tomu získám obrovské zkušenosti.
Dá se to srovnat s honorářem DJů na Slovensku?
Pokud jsi dobrý, dá se dobře vydělat i na Slovensku. Rozdíl je v tom, že Slovensko ještě není trhem, kde DJ může hrát sedm dní v týdnu, takže se musíš otáčet za eventy. Platí pravidlo 80/20 – 20 procent DJů na Slovensku se tím umí živit a nemusí mít další práci.
Ze začátku možná ty peníze nejsou velké, ale pokud makáš, odměna přijde. Já mám například teď výhodu v tom, že sice možná nevydělám jmění, ale vidím místa, která bych nikdy neviděl.
Jak je to s ubytováním a stravou na lodi?
Mám kajutu se spolubydlícím, ale 90 procent času se míjíme, takže často jsem tam sám. Trávím v ní ale opravdu málo času. Během dne, kdy se plavíme, se přesouvám za hraním nebo odpočívám na palubě, a když kotvíme, jdu poznávat zemi. Na naší lodi mám denně na výběr z 24 různých jídel, za která neplatím. Firma má zásadu, že všechno, co tu je v rámci gastra, si můžeš dát zdarma.
Spadá do toho i alkohol?
Ani nevím, protože vůbec nepiju. Během pracovní doby musí být každý člen posádky stoprocentně připravený na výkon své práce. Společnost má v tomto směru přísná pravidla.