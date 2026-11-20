Pro zpěvačku půjde o druhé manželství, před osmi lety si vzala Liama Hemswortha, s nímž však měla poměrně bouřlivý vztah.
Populární zpěvačka by se podle serveru TMZ měla během víkendu vdávat. Po pětiletém vztahu si vezme rockového hudebníka Maxxe Moranda, který ji před rokem požádal o ruku. Náznaky o chystané svatbě padly už během jejího vystoupení v Hollywood Bowl minulý měsíc, kdy na pódium pozvala svého snoubence a společně zazpívali skladbu Let’s Get Married.
Veselka by se měla konat v jižní Kalifornii, konkrétní místo však není známo, stejně jako fakt, zda se bude jednat o pompézní ceremonii či menší obřad v kruhu těch nejbližších. Samotné zásnuby však podle zpěvačky proběhly kouzelně. Maxx před ní poklekl během jejich cesty po Asii a dal jí prsten Jacquie Aiche za 150 tisíc dolarů, což v přepočtu vychází na 3,3 milionu korun. „Není snadné mě překvapit, protože mám ráda pod kontrolou každou situaci, ale úplně jsem se tomu poddala,“ prozradila Miley.
Před lety hudebnice tvořila pár se svým hereckým kolegou Liamem Hemsworthem, s nímž se opakovaně rozcházela a scházela celých deset let. Manželství jim nakonec vydrželo pouhý rok. Krátce nato poznala o šest let mladšího rockera, s nímž je na stejné notě. Již se nechala slyšet, že věkový rozdíl vůbec neřeší. „Je velmi podobný mně, prostě život příliš nebereme vážně,“ uvedla.