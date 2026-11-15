Novinka bude v prodeji od 17. listopadu.
Spolupráce dvou gigantů, která od svého vzniku přepisuje pravidla moderního šatníku, posouvá hranice mezi funkčností a estetikou na další úroveň.
NikeSKIMS představuje novou Retro Sport Collection, která čerpá inspiraci z nadčasové atletické DNA Nike a proměňuje ji v sofistikovaný, nenucený městský styl do chladného počasí.
Hlavní hvězdou je nová verze ikonických běžeckých tenisek NikeSKIMS Waffle Racer. Model si zachoval charakteristický nízký profil i vaflovou podrážku s rukopisem Nike, ale díky rukopisu Kim Kardashian a návrhářského týmu Skims získal jemnější, high fashion výraz.
NikeSKIMS Waffle Racer budou v prodeji ve třech provedeních – „Baroque Brown / Velvet Brown“, „Light Bone / Varsity Red“ a „Thunder Blue“, které dokonale ladí se zbytkem modelů oblečení a doplňků.
Retro Sport Collection, která dorazí na pulty obchodů již 17. listopadu, staví na promyšleném systému vrstvení – od kousků kopírujících siluetu těla až po uvolněné oversized střihy.
Zvučný collab přinesl také zcela nový materiál Vintage Sport Fleece – těžkou, mimořádně měkkou bavlněnou teplákovinu s vintage grafikou. Rozšiřuje také oblíbenou řadu Matte o modely s kontrastním lemováním či šněrováním a zároveň posiluje zimní šatník o teplé svrchní vrstvy, jako jsou prošívané bundy či puffer kabáty.
Výsledkem je ukázkové propojení sportovního dědictví Nike a současné minimalistické estetiky Skims, které nepůsobí jako obyčejné oblečení do posilovny, ale jako sebevědomé módní vyjádření na každý den.
Více detailů najdeš na webu.