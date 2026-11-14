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Rozhovor s vypadlíkem ze Zrádců
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dnes 14. listopadu 2026 v 18:00
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Tereza Kopecká

Rozhovor s vypadlíkem ze Zrádců

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⚠️ Spoiler alert! Kdo opustil hrad Křivoklát v deváté epizodě? Do našeho studia jsme si tentokrát pozvali zrádkyni Dášu. Co jsme se dozvěděli o její hře si pusť na našem YouTube.

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