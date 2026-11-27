Městský soud v Praze ve čtvrtek vynesl rozsudek v ostře sledované kauze kolem rapového režiséra Jana Stracha a jeho tří parťáků. Přestože jim původně hrozilo až 12 let za mřížemi, všichni nakonec odcházejí s podmíněnými tresty a peněžitou pokutou.
Dlouho táhnoucí se případ, který odstartoval parodický instagramový účet The Cap, má podle informací Expres.cz svou tečku. Poté, co čtveřice obžalovaných v polovině listopadu nečekaně otočila a přiznala vinu, soudkyně rozhodla o finálních trestech:
- Jan Strach (režisér a spolumajitel The Mag): Dostal nejvyšší možnou podmínku – tři roky s pětiletou zkušební dobou.
- Lukas Milan Emilio Nárovec alias Lboy (rapper a tvář organizace Clash): Vyvázl s trestem dva a půl roku na čtyři roky podmíněně.
- Ahmad Al-Mahdawi: Odešel s trestem 27 měsíců se tříletou podmínkou.
Kromě podmínek padl i peněžitý trest v řádu stovek tisíc korun. Poškozený Denis Železný sice původně požadoval odškodné 3,5 milionu korun, soud mu ale nakonec přiznal jen 150 tisíc korun.
Co se vlastně stalo?
Celý incident se odehrál v březnu 2024. Železný si na Instagramu dělal legraci z projektu The Mag prostřednictvím účtu The Cap. Podle obžaloby ho za to skupina vylákala na schůzku, naložila do auta a odvezla k Libeňskému mostu. Tam mu měli fackami a výhrůžkami, že ho svléknou a natočí na video, vynutit hesla k jeho profilu.
Samotný Strach ani poškozený Železný si čtvrteční verdikt osobně vyslechnout nepřišli. Naopak Lboy s Al-Mahdawim dorazili v dobré náladě a v soudní síni se na přítomné fotografy usmívali. Zatím není jasné, zda se některá ze stran proti rozsudku ještě odvolá.