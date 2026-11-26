Tradiční klasiky, které se nikdy neomrzí, dokumenty i pokračování úspěšné štědrovečerní pohádky. Podívej se, co na Vánoce nabídne Česká Televize a její stanice.
Kromě očekávaných premiér se diváci a divačky mohou těšit i na pohádkové stálice, charitativní adventní koncerty, historické minisérie nebo sportovní maratony. Tady je přehled toho nejzajímavějšího z vánočního programu České televize pro rok 2026, co by ti nemělo ujít.
Štědrovečerní pohádka: Krakonoš a básník
Letošní štědrovečerní večer na ČT1 patří pokračování divácky veleúspěšného Krakonošova tajemství s názvem Krakonoš a básník. Do hor přichází nový přísný hraběcí lesmistr Ignác Gendorf (Martin Finger), záhadný Jacob de Maagi taví arzen ve své jedové peci a krajem se toulá mladý básník (Vojtěch Franců). V roli vládce hor se opět vrací David Švehlík, badatele Pravoslava Jiráčka znovu ztvární Ondřej Sokol a dále se objeví Táňa Pauhofová nebo Lucie Ducháčková. Režisér Peter Bebjak a scenáristka Barbara Johnsonová slibují výpravný příběh o lásce, chamtivosti a lidském dobru, který navazuje na magickou atmosféru krkonošských pověstí.
Pohádka pro neslyšící: Poslední sudička
Speciální pohádka v českém znakovém jazyce, tradičně opatřená špičkovým dabingem pro slyšící publikum, nese název Poslední sudička. Mladá horlivá sudička Mořenka (Stela Skýpalová) by lidem nejraději nadělovala jen štěstí, jenže při své první věštbě spatří malého prince Vincenta (Daniel Eichler) v ohrožení života obrem, a tak se rozhodne svému poslání vzepřít. Režie jedenácté pohádky ČT ve znakovém jazyce se ujal Pavel Jandourek podle scénáře Davida Košťáka.
Popelka a vánoční stálice
Na obrazovky České televize se po čase opět vrací legendární pohádka Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou. Chybět nebudou ani další divácké stálice jako oba díly Anděla Páně, Nesmrtelná teta, Šíleně smutná princezna nebo kultovní snímky Pelíšky a western Tenkrát na Západě.
Adventní koncerty slaví 36. ročník
Tradiční charitativní Adventní koncerty ČT odstartují už 29. listopadu a během čtyř adventních nedělí vždy od 17:30 na ČT1 podpoří vybrané neziskové organizace. Přímé přenosy se letos uskuteční z Břevnovského kláštera v Praze, z chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, z kostela Povýšení svatého Kříže v Rožmitále pod Třemšínem a ze strahovské baziliky. Večery provázejí Ester Janečková a Petr Hradil, patrony se stali Tereza Kručinská, Vladimír Piskala, Iveta Toušlová a František Kinský.