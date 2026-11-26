Turistické boty už dávno nejsou ty typické těžké pohorky, které vytáhneš jednou, možná dvakrát do roka, ale jinak ti jenom zabírají spoustu místa v botníku.
Dnes najdeš modely, ve kterých můžeš vyrazit na celodenní výlet, projít se po městě a klidně v nich zamířit i do cukrárny na kafíčko. Jenže pěkný vzhled sám o sobě nestačí. Jakmile přijde kamenitá cesta, kořeny nebo prudší sestup, ukáže se, jestli jsi při výběru sáhl*a po správném páru.
Do města i do lehčího terénu potřebuješ hlavně pohodlí
Pokud jsi zvyklý*zvyklá chodit na túry hlavně na zpevněných cestách, v parcích nebo na nenáročných lesních stezkách, nemusíš hned pořizovat robustní pohorky. Sáhni raději po lehčím modelu, který nohu zbytečně nezatěžuje a dobře tlumí došlap, protože pohodlí určitě oceníš. Hlavně při delší chůzi se každý drobný otlak nebo špatně zvolená velikost turistické boty postupně ozve, tomu věř.
Zajímavou volbou jsou také takzvané Hoka boty, které jsou známé výraznějším tlumením a pohodlným došlapem. Hodí se na delší procházky i svižnější výšlapy, protože v nich nebudeš mít po pár kilometrech pocit, že ti nohy vypovídají službu. Konkrétní model ale vybírej podle terénu, do kterého se chystáš.
Jaké boty do hor?
Jakmile se vydáš na náročnější trasy, je potřeba myslet na to, že nejenom tvoje tělo, ale i tvoje obuv dostává zabrat. Takže terén plný kamenů, bláta, mokrých kořenů a prudkých stoupání rozhodně vyžaduje podrážku s dobrým vzorkem (oblíbené jsou podrážky typu Vibram), která nebude klouzat při každém druhém kroku. Důležitá je také stabilita a pevnější konstrukce, díky níž noha lépe drží i na nerovném povrchu. Turistické boty na dlouhé trasy by také měly mít dostatek prostoru pro prsty, dobrou oporu paty a pohodlné tlumení. Při sestupu totiž chodidlo v botě trochu cestuje dopředu, a pokud má prsty příliš natěsno, brzy to poznáš, proto doporučujeme jako nadměrek přidat 0,5 až 1 cm prostoru před prsty.
Jak vybrat boty podle počasí
Při nákupu se zaměř hlavně na materiál a odolnost vůči vodě. Velkou výhodou je nepromokavá membrána, třeba s označením Gore-Tex či Sympatex, která přijde vhod při dešti, ranní rose nebo při přecházení mokré trávy. V teplém počasí může být naopak příjemnější prodyšnější pohodlná obuv do přírody, ve které se noha tolik nepotí. Široký sortiment sportovní obuvi a dalšího vybavení nabízí e-shop Sportovna.cz.
Ať už nakonec sáhneš po lehkých botách na výlety, nebo po pevnějším modelu do hor, hlavní zkouška přijde až na cestě. Se správným párem bot si prostě užiješ výlet a večer nebudeš s úlevou odhazovat boty do kouta.