Značka JAN SOCIÉTÉ uspořádala v sobotu 21. listopadu na pražském Výstavišti svou čtrnáctou módní přehlídku. V rámci večera s názvem JAN SHOW 14 představila novou kolekci JAN RIDER.
Kolekce je inspirovaná kultovním americkým seriálem Knight Rider z 80. let. Ten návrhář Jan Černý propojil s luxusním minimalismem a workwear. Kinematografie je pro něj dlouhodobým zdrojem, seriál ho zaujal zejména futuristickou estetikou a tehdejšími představami o technologiích a umělé inteligenci.
Futuristické návrhy inspirované soubojem dobra a zla
Některé z představ ze seriálu Knight Rider se dnes skutečně naplňují. Návrhář si z něj vytáhl ještě téma věčného souboje mezi dobrem a zlem, který promítl ve svých oděvech. Kolekce zahrnuje kompletní pánský a genderless šatník. Představ si preppy košile s denimem a měkké svetry s ostrými kovovými vintage klíči od aut.
To vše je vyrobeno z prémiových materiálů. Windbreakery jsou z japonského nylonu,
obleky z britského tweedu a italské vlny, košile zase z japonské bavlny, ale také workwearové komplety z veganské kůže. Kolekce dává dotaz i na ručně dělané korálkové aplikace.
V kolekci nechybí ani tašky, včetně kožené novinky DACHSHUND BAG, jejíž siluetu uprostřed příčně protíná zip umožňující měnit velikost tašky.
Poslechni si dojmy z přehlídky:
Návrhář popsal „vzrušující proces“ tvorby kolekce
„Celá show je takový dekonstruovaný Knight Rider on acid. Je to první kolekce, která vznikala v novém, rozšířeném Jan Société týmu. Bylo to pro nás pro všechny jedno velké hřiště,“ popsal Jan. „Každý měl svobodu vnímat značku, přinést do ní něco nového a vyzkoušet si, jak její*jeho myšlenka bude vypadat, když se stane skutečností. Byl to pro mě úplně nový, ale o to víc vzrušující proces. Hledal jsem vlastně charakter současného člověka a současnou vizualitu skrze společnou kreativní práci a futur-nostalgické téma,“ dodal.
V rámci JAN SHOW 14 došlo i k oznámení spolupráce značky JAN SOCIÉTÉ s českou
značkou prémiových jízdních kol FESTKA, pro niž Jan navrhl speciální model kola, částečně potažený bílým zlatem.