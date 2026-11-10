Na co všechno může jezdit auto? Některé alternativy k benzinu tě překvapí
Voda, olej z fritézy, nebo dokonce dřevo? Lidé už zkoušeli pohánět auta ledasčím a některé alternativy k benzinu opravdu fungují. Jak vypadá budoucnost, kterou už dnes můžeš řídit, uvidíš na letošním e-SALONu.
Od 12. do 15. listopadu postaví BYD v pražských Letňanech největší expozici celé akce. Na ploše přes 1 000 m² najdeš 12 aut, můžeš si vyzkoušet testovací jízdy a jako jeden z prvních uvidíš předpremiéru pick-upu BYD SHARK, který v Česku ještě nikdo neviděl.
Pokud tě láká SEALION 5 DM-i, platí na něj speciální listopadová nabídka. Najdeš ji přímo na e-SALONu a u autorizovaných prodejců BYD, a to až do 23. listopadu.
Kde: PVA EXPO Praha Letňany, haly 2D a 2C
Vstupenky: e-salon.cz