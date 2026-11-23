Český systém turistického značení má více než 130 let trvající tradici. Při výletech po naší domovině jsme zvyklí na typické červené, modré, zelené a žluté značení, které ukazuje trasu. Nyní se podle něj budou orientovat i vietnamští turisté a turistky.
Projekt s názvem Czech That Trail Českého centra Hanoj ve spolupráci s Klubem českých turistů a za podpory Velvyslanectví České republiky v Hanoji letos v říjnu vyznačil přibližně 20 kilometrů turistických tras podle našeho českého systému. Značky se nově nacházejí v národních parcích Phong Nha–Kẻ Bàng a Cát Tiên.
Česká tradice se dostává do světa
Projekt Czech That Trail byl oficiálně zahájen 10. června v hlavním městě Hanoji. Prezentace a odborného semináře se zúčastnili zástupci vietnamských institucí, národních parků a organizací působících v oblasti cestovního ruchu a ochrany přírody. V říjnu poté do Vietnamu dorazil předseda Klubu českých turistů Pavel Přílepek s odborníkem na turistické značení Stanislavem Duchkem. Ti ještě blíže představili český systém v zemi, kde dosud jednotné značení turistických stezek chybí. Spolupráce s místními pracovníky je klíčovou součástí projektu.
V oblasti botanické zahrady v národním parku Phong Nha–Kẻ Bàng, který je známý zejména pro své vápencové útvary, jeskynní systémy a tropické lesy, vyznačili zhruba 12 kilometrů tras a použili všechny čtyři barvy. V národním parku Cát Tiên, charakteristickým bohatou biodiverzitou a rovněž rozsáhlými tropickými lesy, pokračovali s vyznačením osmi kilometrů, přičemž použili červenou a žlutou barvou.
Značených turistických stezek by mělo dále přibývat
„Teď, když je ve dvou národních parcích vyznačeno přibližně 20 kilometrů tras, můžeme říci, že se nám společně podařilo vytvořit základ pro budoucí síť turistických tras ve Vietnamu,“ sdělil Přílepek. „Je to skvělý výsledek a důležitý první krok. Pevně věřím, že projekt bude pokračovat i v dalších letech a český systém turistického značení se postupně stane standardem ve Vietnamu,“ dodala ředitelka Českého centra Hanoj Dana Brabcová.
Projekt Czech That Trail má pokračovat v roce 2027 a klade si za cíl nadále prohlubovat česko-vietnamskou spolupráci v oblasti turistiky a ochrany přírody a přispívat k lepší orientaci návštěvnictva i jeho bezpečnosti.