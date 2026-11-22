V pořadí již osmý benefiční večer taneční soutěže StarDance pro neziskovou organizaci Centrum Paraple přinesla Česká televize na obrazovky v sobotu 21. listopadu. Kromě tance, hudby a kostýmů nebyla v tomto díle nouze ani o dojemné momenty.
Pět párů během sedmého přímého přenosu čtrnáctého ročníku StarDance zatančilo slowfox, sambu a valčík. V druhé části večera představili společnou choreografii i se svými patrony a patronkami z řad vozíčkářů a vozíčkářek.
StarDance mění pohled na handicapované
„Tvorbu společné choreografie párů s vozíčkáři jsem si moc užila. Snažila jsem se, aby tanečníci s vozíčkáři na parketě tančili co nejvíce. Název skladby v překladu zní ‚Stát ve světle a nechat se vidět takoví, jací jsme,‘ a přesně to jsem se v choreografii snažila ukázat. Nejdřív naši jednotnost, v závěru pak i jedinečnost každého z nás,“ sdělila autorka choreografie tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková, která ve StarDance zvítězila v roce 2024 spolu s hercem Oskarem Hesem.
Kromě patronů a patronek dorazil jako každý rok i prezident Centra Paraple Zdeněk Svěrák s ředitelem Davidem Lukešem. „Já osobně vítám, že s každým dalším večerem StarDance se mění i pohled na lidi s hendikepem, kdy jsou vnímáni více jako lidé než hendikepovaní,“ řekl Lukeš.
Diváci a divačky během večera přispívali pomocí dárcovských SMS a na přenos dorazila také řada zástupců a zástupkyň velkých českých firem, kteří předali Centru Paraple finanční dary. Celkově se během večera podařilo vybrat 41 370 964 korun. Suma ale ještě není konečná, přispívat se dá i v dalších dnech. Například při předchozím benefičním večeru v roce 2024 částka po vysílání vzrostla o více než pět milionů korun na celkových 49,6 milionu.
V pořadu končí moderátorské duo i Centrum Paraple
Na konci přenosu se mikrofonu ujali Svěrák s Lukešem a poděkovali za podporu. „Je to částka veliká a já z ní mám radost. Nejen z té výšky, ale z toho, že na tomto v České republice panuje shoda. Je naprosto skvělé spojit krásné taneční kroky s těmi, kteří nemohou udělat jediný krok,“ sdělil dojatě Svěrák.
Moderátorské duo Tereza Kostková a Marek Eben, které letos po 20 letech uvádí StarDance naposledy, zároveň oznámilo, že i tento večer byl posledním spojením Paraple s taneční soutěží. „Obdivuju vás, že jste se rozhodli skončit v tom nejlepším. To já jsem nestihl,“ řekl Svěrák se smíchem moderátorské dvojici. Kromě smíchu bylo na tvářích všech čtyř vidět velké dojetí a vděčnost. I když se StarDance loučí s Centrem Paraple, charitativní projekty plánuje podporovat i do budoucna.
Během benefičního večera se nevyřazovalo, další sobotu se tak na taneční parket opět vrátí všech pět párů.