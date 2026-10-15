StarDance čeká zásadní výměna. Kdo nahradí Kostkovou s Ebenem?

Tereza Kostková a Marek Eben moderují Stardance od samého začátku, letošní ročník ale bude jejich poslední. Kdo se ujme moderování po nich?
Podle informací Blesku je nahradí Leoš Mareš a Marta Dancingerová. Česká televize ale informaci nepotvrdila.
„Česká televize již v minulém období potvrdila, že oslovila a jednala s různými osobnostmi ohledně moderování taneční show StarDance v příštích letech. Jednání jsou u konce, ale Česká televize nebude nyní potvrzovat žádná konkrétní jména. Přejeme televizním divákům a fanouškům tohoto mimořádně oblíbeného pořadu, aby si letošní rok užili s Terezou Kostkovou a Markem Ebenem. O jejich nástupcích se všichni dozví určitě včas a v momentě, kdy se začne připravovat další řada soutěže,“ napsala ve vyjádření pro zmíněný deník.
Pro Mareše ani Dancingerovou by nešlo o neznámé prostředí, oba si totiž soutěží prošli. Známý moderátor skončil v roce 2015 společně se svou taneční partnerkou Katarínou Štumpfovou na pátém místě. Loni navíc vystupoval v rámci StarDance tour.
Dancingerová v soutěži o titul krále a královny tanečního parketu bojovala s ostříleným tanečníkem Martinem Prágerem, který soutěží i letos. Společně se předloni protančili až na stupně vítězů, skončili druzí.
Informace už navíc hýbe i sázkovými kurzy. Podle deníku Blesk kurz na Mareše klesl z 15:1 na 1,6:1, u Dancingerové z 11:1 na 1,7:1.