Velkolepá ukončení a napínavá řežba o titul. OKTAGON zamířil v sobotu do Hannoveru, kde se pod střechou zaplněné ZAR Areny uskutečnil další velký turnaj. Co všechno přinesl OKTAGON 97?
Sobotní galavečer, během kterého se do akce pustili mladí talenti, veteráni UFC i stálice organizace, se nesl v duchu tvrdých ukončení. Nabitý turnaj vyvrcholil titulovým zápasem, ve kterém šampion bantamové váhy Igor Severino uhájil opasek a mladou, dosud neporaženou hvězdu Maxe Holzera ubil za pouhých 54 sekund. Po boji se neubránil slzám.
Na půdě OKTAGONu zatím Severino nepoznal přemožitele a za celou kariéru má jen jednu porážku. V UFC byl diskvalifikován za pokousání soupeře, nyní proto bojovník nosí přezdívku „The Hannibal“.
Zajímavostí je, že na turnaji se představili i bratři obou protagonistů hlavního zápasu. V rámci prelims karty na sebe pozornost haly strhl 20letý Jan Holzer, který oslavil výhru na škrcení už po necelých dvou minutách. A pod ještě rychlejší ukončení se podepsal Matheus Severino, který navázal na svou výhru z března a připsal si vítězství na KO.
Jeden z nejpůsobivějších výkonů večera předvedl Ozan Aslaner, který s rozdílem třídy rozstřílel Denise Frimponga a ukončil jej hned v 1. kole. Zápasu předcházel poměrně ostrý trashtalk a stejně ostrý byl i samotný zápas.
Došlo na diskvalifikaci
Turnaj postihl i nepříjemný moment. Zápas mezi Karolem Ryšavým a Samuelem Barkem skončil už v prvním kole po zásahu zakázaným kolenem ze strany švédského borce, který trefil slovenského bojovníka do hlavy ve chvíli, kdy byl uzemněn. Po přezkoumání sporného momentu rozhodčí došli k závěru, že nelegální úder byl z jejich pohledu záměrný, tím pádem byl Bark diskvalifikován a Ryšavý byl prohlášen za vítěze.
„Po druhém koleni jsem nevěděl, kde jsem. V tomto sportu na této úrovni rozhodují detaily,“ řekl Ryšavý po boji s tím, že chtěl pokračovat, ale po zakázaném zásahu kolenem byl příliš otřesen.
Jako jediný český zástupce se v Hannoveru představil Petr Bartoněk, který poměřil síly s domácím Danielem Makinem. Zápas plný zvratů ovládl český zápasník, který sám byl však blízko tvrdé porážce, nakonec však ve třetím kole dokázal soupeře ukončit na submisi.
Kathrin Haberle ukončila Polianu Albuquerque na TKO v 1. kole
Matheus Severino ukončil Mohammeda Walida na TKO v 1. kole
Josefine Knutsson porazila Yasmin Guimarães na body
Islam Djabrailov ukončil na submisi Kenjiho Bortoluzziho ve 2. kole
Jan Holzer ukončil Jána Švagerka na TKO v 1. kole
Haci Akseker ukončil Jonatana Kujawu na TKO ve 2. kole
Petr Bartoněk ukončil Daniela Makina na submisi ve 3. kole
Karol Ryšavý zvítězil po diskvalifikaci Samuela Barka v 1. kole
Justin Detzel porazil Kacpera Frątczaka na body
Ozan Aslaner ukončil Denise Frimponga na TKO v 1. kole
Gjoni Palokaj ukončil Zafara Mohsena na submisi ve 2. kole
Igor Severino ukončil Maxe Holzera na TKO v 1. kole
Další turnaje za rohem
Do konce roku chystá organizace ještě tři akce, které by sis neměl*a nechat ujít. Už ve středu 11. listopadu se dočkáme finále druhé série Tipsport Cage Game, které se uskuteční v Brně. V sobotu 21. listopadu pak organizace zavítá do Třince, který se stane dějištěm turnaje plného hvězd včetně bitvy o titul Legierski vs. Buchinger. A na konci roku 29. prosince nás čeká jubilejní turnaj OKTAGON 100, na kterém se představí Makhmud Muradov, Karlos Vémola nebo Attila Végh.