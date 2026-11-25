Sdílet radost, nebo chránit důstojnost? Nejmladší dcera Bruce Willise o víkendu přidala na Instagram vzácnou fotku se svým nemocným otcem.
Když se milovaný rodič potýká se zákeřnou nemocí, každá vzácná chvíle radosti nejspíš probouzí chuť se o takové zážitky podělit se světem. Přesně to se o víkendu stalo 32leté Tallulah Willis, nejmladší dceři Bruce Willise a Demi Moore. Emotivní moment ale nakonec vystřídala sebereflexe a veřejná omluva.
V sobotu 21. listopadu se na instagramovém profilu Tallulah objevila fotka, na které se drží za ruce se svým 71letým tátou Brucem na venkovní houpačce. K láskyplnému snímku přidala jen dvě jednoduchá emoji.
Pro fanoušky a fanynky legendárního herce to byl vzácný pohled do jeho soukromí. Bruce se totiž od roku 2023 potýká s nevyléčitelnou frontotemporální demencí (FTD), která postupně zasahuje řeč, chování i pohyb, a rodina jeho soukromí pečlivě chrání.
Fotka proto na síti nevydržela dlouho. Tallulah ji krátce nato smazala a v neděli ráno lidem upřímně vysvětlila, co se stalo. Přiznala, že se prostě nechala unést krásou daného okamžiku, kdy spolu sledovali video zpívajícího Frankieho Valliho.
„Byla jsem z té chvíle tak nadšená, že jsem nedomyslela dopředu, že by taková fotka mohla být ke zveřejnění až příliš intimní,“ napsala Tallulah ke staršímu společnému snímku. K situaci se postavila bez výmluv a slíbila, že příště bude opatrnější. „Vím, že ho všichni milujete. Já ho miluji. Moje rodina ho miluje. A pro nás je to pořád ten absolutní hrdina, jakého známe,“ dodala dojemně.
Celá rodina Bruce Willise se od oznámení jeho diagnózy semkla, aby mu zajistila co nejdůstojnější život. Tallulah už dříve přiznala, že se naučili přijímat tátu každý den přesně takového, jaký v danou chvíli je.