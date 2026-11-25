Než příště odešleš další objednávku, vyplatí se věnovat pár minut kontrole ceny.
Že Češi a Češky na Black Friday neslyší? Loni jen během posledního týdne v listopadu podle dat APEK utratili na internetu přibližně 8,5 miliardy korun.
Jak poznáme, že během Black Friday skutečně nakupujeme výhodněji? A ověřujeme vůbec, jestli je sleva tak výhodná, jak se na první pohled tváří? Tady je pár poznatků z výzkumu Allegra a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Na slevy existuje evropská regulace
Při nákupu se nemusíme spoléhat jen na přeškrtnuté ceny a velká procenta. Od roku 2023 platí v celé Evropské unii pravidlo, podle kterého musí obchodníci při oznámení slevy uvádět také nejnižší cenu, za kterou produkt nabízeli během alespoň 30 předchozích dnů. Díky tomu si můžeme lépe ověřit, jestli je sleva skutečná, nebo jestli její výše nevychází z uměle navýšené původní ceny.
Přesto se v tomto pravidle stále spousta lidí úplně neorientuje. Podle průzkumu agentury NMS pro Allegro.cz o něm ví pouze 40 procent českých spotřebitelů a spotřebitelek. Dalších 35 procent přiznává, že o této povinnosti vůbec neslyšelo, a čtvrtina se mylně domnívá, že se sleva počítá například z průměrné ceny produktu za poslední měsíc.
Pomáhají cenové trackery i AI
Jak tedy Češi a Češky ověřují, jestli se nám nákup skutečně vyplatí? Nejčastěji porovnávají ceny stejného produktu u různých obchodníků. Dělá to téměř polovina lidí v Česku (47 procent). Dalších 36 procent sleduje, kolik výrobek stál před začátkem slevové akce, a 26 procent využívá cenové trackery, které ukazují, jak se jeho cena měnila v čase.
Právě při kontrole cenové historie se ukazují zajímavé generační rozdíly. Zatímco mezi příslušníky a příslušnicemi generace Z si ji před nákupem ověřuje 48 procent lidí, u mileniálů a mileniálek je to 33 procent a u generace X 31 procent.
Do hry navíc stále více vstupuje umělá inteligence. AI asistenty při posuzování slev využívá 14 procent lidí spadajících do generace Z, zatímco v celé české populaci je to 10 procent.
„Mladí zákazníci a zákaznice patří k těm, které slevové nabídky lákají nejvíce. Zároveň ale častěji než ostatní ověřují, zda je nabídka skutečně výhodná. S rozvojem AI a rostoucí informovaností očekáváme, že se schopnost spotřebitelstva orientovat se ve slevách bude dále zlepšovat,“ říká Monika Brichtová, mluvčí Allegro.cz.
Nezapomínejme na bezpečnost
Samotná sleva by při výběru e-shopu nebo online tržiště neměla být jediným rozhodujícím faktorem. Důležité je také vědět, od koho nakupujeme – zda jde o důvěryhodného obchodníka či platformu s ověřitelnou historií.
„Češi a Češky mají slevy rádi a jsou pro ně častou inspirací pro nákup. Naučili se ale velmi dobře využívat moderní technologie a porovnávat si ceny, včetně využívání AI asistentů. Důležité ale je, aby lidé stejně pečlivě přemýšleli nad tím, kde skutečně nakupují, jaké mají od obchodníka garance bezpečného nákupu a jaké formy placení jsou nejbezpečnější. Přes všechny moderní technologie bychom neměli zapomínat na selský rozum a dostatečnou opatrnost,“ upozorňuje Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.