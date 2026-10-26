ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce

Všude dobře, doma nejlépe. Pro některé země to však platí více než pro jiné. Kde na světě se tedy mají nejlépe?
Společnost Nomad Capitalist pomocí indexu Nomad Lifestyle porovnala život v 63 zemích světa. Ohodnotila je na škále od nuly do sta bodů, a to v pěti kategoriích: příroda a klima, daně, možnosti přestěhování se do dané země a získání pobytu, bezpečnost a svoboda a za páté kvalita života a infrastruktura. Z bodů za jednotlivé kategorie potom vytvořila konečné skóre země.
Česká republika se umístila na 15. příčce žebříčku. Celkově jsme obdrželi 62,97 bodů ze sta. Nejméně bodů, pouhých 33,5, nám udělili za přírodu a klima. Naše země naopak se 78,7 body vyniká v bezpečnosti.
Podívej se na nejlepší desítku zemí pro život v roce 2026:
10. Švýcarsko
Přes 90 bodů v kategorii bezpečnosti asi u Švýcarska nikoho nepřekvapí. Co ale možná ano, je pouhých 45,3 bodů, které jedna z nejbohatších zemí Evropy získala za přírodu. Musí to být kvůli absenci moře, jinak si to nedokážeme vysvětlit.
9. Nový Zéland
Stát, který je od nás úplně nejdál. Pokud přemýšlíš, kam se přestěhovat, s Novým Zélandem ale rozhodně vedle nešlápneš. Bezpečí, dechberoucí hory i pláže, ale i poměrně příznivá situace ohledně možností pobytu z něj dělají jednu z nejlepších zemí světa pro život.
8. Kajmanské ostrovy
Zámořské území Velké Británie v západní části Karibiku neoslní jen plážemi s bílým pískem a průzračným mořem. Získalo 90 bodů v rámci daní a velmi dobře si vede i v bezpečnosti a co se týče přírody. Kvalita života ale pokulhává, v této kategorii dostaly Kajmanské ostrovy jen 35,3 bodů.