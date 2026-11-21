Světem v posledních dnech hýbe nově vydaná hra GTA VI. Je plná vedlejších misí, přičemž některé z nich baví celý internet tím, jak moc náhodné a skoro až neuvěřitelné jsou. Co když ti ale řekneme, že podobně trhlé příhody se dějí i v reálném životě?
Pro příklady z praxe nemusíme chodit daleko, stačí se podívat do Brna. Dokážeš poznat, které z příběhů se udály právě tam a které se staly na Floridě? Otestuj se v našem kvízu a možná zjistíš, že to nejsou jen Spojené státy, kde lidé páchají bláznivé zločiny a předvádějí nevídané kuriozity.
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Stalo se to v Brně, nebo na Floridě?
1 10
Zloděj ukradl auto z parkoviště benzinky, ale po chvíli si všiml, že vzadu je v sedačce malé miminko. Rozhodl se proto s autem vrátit zpět. Matce, která byla v době krádeže uvnitř benzinky, se omluvil s tím, že kdyby o dítěti věděl, auto by nekradl. Poté utekl, policie ho ale záhy dopadla.
Brno
Florida
2 10
Komediální sketch britské skupiny Monty Python, ve kterém předvádí švihlou chůzi, inspiroval v lednu pochod. Napříč městem se vydala skupina mužů i žen a z recese vykračovali švihlou chůzí pravou nohou vpřed, pak poskok, pak výkop.
Brno
Florida
3 10
Sedmnáctiletý mladík se procházel po parku, když spatřil roztomilou veverku. Chtěl si s ní vyfotit selfie, ale veverka se lekla blesku a skočila mu na záda. Dostala se mu dokonce pod tričko a zběsile pobíhala od jeho ramen k pasu. Mladík se pořádně zapotil, než ji ze sebe dokázat setřást na zem.
Brno
Florida
4 10
Mladý muž si u okénka ve fast foodu objednal pití. Poté, co mu ho obsluha podala, rozhodl se asi jako poděkování oknem k nim prohodit velkého plaza. Držel ho u sebe nelegálně, za což ho policie zatkla.
Brno
Florida
5 10
Z chodby bytového domu se ztratily exkluzivní boty s custom nápisem, který nebyl na žádném jiném páru. Jejich zloděj se sám prozradil tím, že se v nich procházel po centru, policie ho tak snadno identifikovala.
Brno
Florida
6 10
Svědkyně nahlásila policii střelbu z balkonu bytového domu. Policisté po příjezdu v bytě nakonec našli tři podnapilé muže a revolver upravený pro střelbu ostrými náboji. Jen tak se prý bavili, ale to jim přijde draho. Hrozí jim dva roky vězení.
Brno
Florida
7 10
Muž si na Facebooku stěžoval, že mu v Burger Kingu dali do jídla nečistoty, včetně hlíny a štěrku. Jeho příspěvek se stal virálním, ale šetření posléze ukázalo, že se jednalo o obyčejné koření. Prostě trocha soli a pepře, aby pokrm lépe chutnal. Muž, který obvinění na sociální síti vznesl, byl navíc policista.
Brno
Florida
8 10
Ani v téměř 80 letech si souzený recidivista nedá pokoj. Plynovým revolverem z méně než metru několikrát vystřelil do obličeje mladšímu sousedovi. Důvod? Nelíbilo se mu, že si soused dovolil odstranit jeho starou skříň z chodby kvůli opravám domu.
Brno
Florida
9 10
Policie zadržela opilého řidiče. Ten se ale bránil argumentem, že alkohol nepil za jízdy, nýbrž do sebe panáky bourbonu kopal vždy jen při stání na červené.
Brno
Florida
10 10
Chtěl se někomu pomstít, proto jeho jménem sám sobě posílal bombové výhružky. Když se šel zeptat na policii, proč daného za e-mailové výhružky ještě nezatkli, celkem rychle se jim tam rovnou přiznal, že si je posílal sám.
Brno
Florida