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Natáčení druhého Batmana se komplikuje. Nový režisér musí zůstat déle
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dnes 16. listopadu 2026 v 14:30
Čas čtení 0:44
Timon Láska

Natáčení druhého Batmana se komplikuje. Nový režisér musí zůstat déle

Natáčení druhého Batmana se komplikuje. Nový režisér musí zůstat déle
Zdroj: Warner Bros.
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Natáčení pokračování filmu The Batman se protáhne až do roku 2027, natáčení přitom začalo už v květnu. K režisérovi Mattu Reevesovi se na posledních pár týdnech přidal další renomovaný tvůrce Steven Soderbergh. Premiéra je naplánována na 18. února 2028.

Nové informace o průběhu natáčení přinesl herec Andy Serkis v pořadu The Chris Evans Breakfast Show britského Virgin Radio. Serkis si v pokračování má zahrát postavu komorního Alfreda, potvrdil ale, že pro svoji roli zatím nenatočil ani řádek.

„V tomto filmu jsem ještě Alfreda neztvárnil, protože se natáčení protáhlo,“ řekl Serkis. „Takže se do toho pustíme hned po Vánocích,“ upřesnil Serkis své plány.

Nové informace o protáhnutí natáčení přichází měsíc po zprávě, že se k režisérovi Mattu Reevesovi přidal také režisér Dannyho Parťáků Steven Soderbergh. Reeves plac na neurčitou dobu opustil kvůli blíže nespecifikovaným rodinným důvodům. V roli režiséra a produkčních věcí ale zůstává nadále.

Prodloužení natáčení zřejmě výrazně prodraží rozpočet filmu, jehož první díl stál přibližně 200 milionů dolarů. Sequel navíc nabral také nové hvězdy včetně Scarlett Johansson, Charlese Dance nebo Sebastiana Stana. Role z prvního dílu si zopakují Pattinson, Serkis, Colin Farrell i Jeffrey Wright. Kolují spekulace i o návratu Barryho Keoghana v roli Jokera.

 

Pattinson si v mezičase odběhl na kamerové zkoušky pro roli Jamese Bonda. Trochu nečekaně se dokonce stal jedním z favorizovaných kandidátů do role legendárního agenta MI6 s kódovým označením 007.

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Náhledový obrázek: Warner Bros.
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