Měly být rychlé a definitivní. Místo toho se proměnily v několikaminutové utrpení, při kterém selhala technika i samotní popravčí.
Trest smrti měl být vždy tím nejvyšším trestem, který mohl odsouzený dostat. A přestože se způsoby poprav v průběhu staletí měnily ve snaze o co nejhumánnější provedení, jejich selhání mohla odsouzeným způsobit i hodiny utrpení. Někdy selhal kat, jindy technika a v některých případech odsouzený dokonce vlastní popravu přežil.
Margaret Pole: Kat se nedokázal trefit do krku. Potřeboval až jedenáct ran
Žebříček zahájíme zpackanou popravou z roku 1541. V londýnském Toweru zažívala trýznivou smrt sedmašedesátiletá hraběnka Margaret Pole, která doplatila na svůj původ. Narodila se totiž s krví rodu Plantagenetů, který Anglii vládl více než tři staletí. Jenže na trůnu už seděli Tudorovci a Margaret tak měla silný dynastický nárok. A to se králi Jindřichovi VIII. nelíbilo.
Když se navíc její rodina dostala do konfliktu s panovníkem, rozhodl se s ní nemilosrdně vypořádat. Margaret skončila na popravišti. Poprava se však vůbec nevyvíjela podle plánu. Margaret odmítala položit hlavu na špalek, nakonec ji k tomu ale donutili. Když se kat konečně chopil své zbraně, hned první ránou minul krk. Místo rychlého stětí tak následovala série nepřesných úderů, které zasahovaly její ramena, záda i hlavu. Podle některých líčení byla hraběnka ještě při šestém úderu naživu a kat potřeboval celkem až jedenáct ran, než se mu podařilo oddělit hlavu od těla. Přesný průběh popravy je však dodnes předmětem sporů a některé z těchto děsivých detailů pocházejí až z pozdějších vyprávění.
Marie Stuartovna: Tři rány sekerou a hlava, která katovi vypadla z rukou
Další nepovedená poprava proběhla roku 1587, kdy na popravišti skončila samotná skotská královna Marie Stuartovna. Ta strávila téměř devatenáct let v anglickém zajetí, protože představovala hrozbu pro svou příbuznou, anglickou královnu Alžbětu I. Když byla navíc zapletena do spiknutí, jehož cílem bylo Alžbětu zavraždit, byl její osud zpečetěn. Dne 8. února 1587 tak čtyřiačtyřicetiletou Marii čekala poprava na hradě Fotheringhay.
Před smrtí si Marie svlékla černé svrchní šaty a odhalila rudý oděv symbolizující katolické mučednictví. Poté poklekla a položila hlavu na špalek. Jenže ani tentokrát se katovi nepodařilo zasadit smrtící ránu napoprvé. První úder sekerou minul krk a zasáhl zadní část její hlavy. Druhý úder už dopadl na krk, ale k úplnému oddělení hlavy byl zapotřebí ještě třetí. Tím však děsivá podívaná neskončila. Když totiž kat zvedl Mariinu hlavu, aby ji ukázal přihlížejícím, zůstala mu v ruce pouze paruka a hlava spadla na zem. Pod ní se ukrývaly krátké šedivé vlasy, které královna před veřejností skrývala. Podle dobových svědectví se navíc pod jejími šaty ukrýval malý pes, který se odmítal vzdálit od těla své mrtvé paničky.
William Kemmler: První poprava elektrickým křeslem, která nevyšla
Přesouváme se do roku 1890, kdy se Spojené státy rozhodly vyzkoušet nový způsob popravy, elektrické křeslo. To mělo být rychlejší a především humánnější alternativou k oběšení. Prvním člověkem, na kterém se nová metoda vyzkoušela, byl třicetiletý William Kemmler, odsouzený za vraždu své partnerky Matildy Ziegler, kterou zabil sekerou. Dne 6. srpna 1890 ho ve věznici Auburn ve státě New York připoutali ke křeslu, jenže místo slibované rychlé smrti přišlo dlouhé utrpení.
Po spuštění elektrického proudu se Kemmlerovo tělo prudce napjalo. Po sedmnácti sekundách popravčí proud vypnuli a lékař ho prohlásil za mrtvého. Jenže vzápětí si svědci všimli, že odsouzený stále dýchá. V místnosti propukla panika a přítomní začali volat, aby proud okamžitě znovu zapnuli. Jenže generátor musel nejprve znovu nabrat potřebný výkon, takže odsouzený zůstával ještě několik minut naživu, zatímco svědci bezmocně přihlíželi jeho sípání a lapání po dechu.
Když jeho tělem začal znovu procházet elektrický výboj, objevil se kouř a místností se šířil zápach spáleného masa. Někteří přítomní podle svědectví z hrůzného zážitku dokonce omdlévali. První poprava elektrickým proudem se tak do dějin zapsala jako fiasko.