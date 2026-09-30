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Proběhne dnes poprava? Christa Pike v 18 letech brutálně zavraždila dívku, 31 let čeká na trest smrti
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dnes 30. září 2026 v 11:34
Čas čtení 1:38
Lucie Novotná

Proběhne dnes poprava? Christa Pike v 18 letech brutálně zavraždila dívku, 31 let čeká na trest smrti

Proběhne dnes poprava? Christa Pike v 18 letech brutálně zavraždila dívku, 31 let čeká na trest smrti
Zdroj: Tennessee Department of Corrections / volně k použití
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Ve svých 18 letech Christa Pike se svým tehdejším přítelem zbila, mučila a brutálně zavraždila 19letou Colleen Slemmer. Dnes jí je 50 let, odseděla si tři dekády ve vězení, ale na 30. září má naplánovanou popravu smrtící injekcí.

Pokud k popravě dojde, stane se Pike první ženou popravenou v Tennessee za více než 200 let, informuje o případu BBC. Od 70. let minulého století bylo v USA popraveno pouze 18 žen, zatímco mužů popravili 1 663.

Guvernér odmítl zastavit popravu

S Colleen se Christa seznámila v rámci pracovního a vzdělávacího programu pro problémovou mládež. Christa ji údajně obvinila z toho, že ji Colleen urazila a pokusila se jí přebrat přítele, což mělo být motivem vraždy. Podle dalších dvou účastnic tábora se Christa vraždou chlubila ještě před jejím spácháním, ale i po něm, dokonce jim ukázala úlomek lebky zavražděné dívky.

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Vražda v roce 1995 v Knoxville v americkém státě Tennessee vyvolala mediální rozruch. Veřejnost šokovala brutalita případu i fakt, že Colleen byla nalezena se symbolem satanského rituálu vyrytým do hrudi. O rok později soud Christu obvinil z vraždy prvního stupně a odsoudil ji k trestu smrti, proti kterému se od té doby odvolávala. Christin přítel Tadaryl Shipp, jemuž bylo v době vraždy 17 let, dostal doživotní trest s možností podmínečného propuštění.

Guvernér státu Tennessee Bill Lee zamítl Christinu žádost o milost. „Po pečlivém zvážení žádosti Christy Gail Pike o milost a důkladném přezkoumání případu ponechávám v platnosti rozsudek státu Tennessee a nehodlám do věci zasahovat,“ cituje Fox 17 guvernérovo prohlášení.

Popraví ji, nebo nepopraví?

Právníci ženy však ještě podali žádost k Nejvyššímu soudu USA s nadějí na odklad v poslední chvíli před plánovanou popravou. Ještě tak není finálně rozhodnuto a teprve se uvidí, zda bude odsouzená nakonec opravdu po 31 letech popravena, či nikoli.

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Podle právníků by provedení popravy postavilo Tennessee do „výjimečné pozice“, neboť by se stala první osobou popravenou tímto státem v moderní éře trestů smrti, která byla v době spáchání činu teenagerem. „Tímto rozhodnutím stát Tennessee ignoruje závěry vědy i našeho právního systému: mozek osmnáctiletého člověka není mozkem dospělého a osmnáct let je příliš nízký věk na to, aby byl člověk vystaven popravě,“ uvedli právníci Stephen Ferrell, Kelly Gleason a Randy Spivey v pondělním prohlášení.

Christa měla těžké dětství a dospívání, byla sexuálně zneužívaná, rodiče ji zanedbávali, dodnes trpí duševním onemocněním. Tato fakta dříve porota podle obhajoby nebrala v potaz. „Ta osmnáctiletá dívka trpící závažným duševním onemocněním a traumatem na hranici invalidity už neexistuje,“ uvedli obhájci. „Christa je padesátiletá žena, která pociťuje lítost, chápe své činy, podstupuje řádnou léčbu duševního onemocnění a pomáhá ostatním vězeňkyním či je vede,“ řekli.

Matka zavražděné Colleen trvá na tom, aby byla poprava vykonána, a její dcera tak „mohla konečně odpočinout“.

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Zdroj: bbc.com, fox17.com
Náhledový obrázek: Tennessee Department of Corrections / volně k použití
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