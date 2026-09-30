Ve svých 18 letech Christa Pike se svým tehdejším přítelem zbila, mučila a brutálně zavraždila 19letou Colleen Slemmer. Dnes jí je 50 let, odseděla si tři dekády ve vězení, ale na 30. září má naplánovanou popravu smrtící injekcí.
Pokud k popravě dojde, stane se Pike první ženou popravenou v Tennessee za více než 200 let, informuje o případu BBC. Od 70. let minulého století bylo v USA popraveno pouze 18 žen, zatímco mužů popravili 1 663.
Guvernér odmítl zastavit popravu
S Colleen se Christa seznámila v rámci pracovního a vzdělávacího programu pro problémovou mládež. Christa ji údajně obvinila z toho, že ji Colleen urazila a pokusila se jí přebrat přítele, což mělo být motivem vraždy. Podle dalších dvou účastnic tábora se Christa vraždou chlubila ještě před jejím spácháním, ale i po něm, dokonce jim ukázala úlomek lebky zavražděné dívky.
Vražda v roce 1995 v Knoxville v americkém státě Tennessee vyvolala mediální rozruch. Veřejnost šokovala brutalita případu i fakt, že Colleen byla nalezena se symbolem satanského rituálu vyrytým do hrudi. O rok později soud Christu obvinil z vraždy prvního stupně a odsoudil ji k trestu smrti, proti kterému se od té doby odvolávala. Christin přítel Tadaryl Shipp, jemuž bylo v době vraždy 17 let, dostal doživotní trest s možností podmínečného propuštění.
Guvernér státu Tennessee Bill Lee zamítl Christinu žádost o milost. „Po pečlivém zvážení žádosti Christy Gail Pike o milost a důkladném přezkoumání případu ponechávám v platnosti rozsudek státu Tennessee a nehodlám do věci zasahovat,“ cituje Fox 17 guvernérovo prohlášení.
Popraví ji, nebo nepopraví?
Právníci ženy však ještě podali žádost k Nejvyššímu soudu USA s nadějí na odklad v poslední chvíli před plánovanou popravou. Ještě tak není finálně rozhodnuto a teprve se uvidí, zda bude odsouzená nakonec opravdu po 31 letech popravena, či nikoli.
Podle právníků by provedení popravy postavilo Tennessee do „výjimečné pozice“, neboť by se stala první osobou popravenou tímto státem v moderní éře trestů smrti, která byla v době spáchání činu teenagerem. „Tímto rozhodnutím stát Tennessee ignoruje závěry vědy i našeho právního systému: mozek osmnáctiletého člověka není mozkem dospělého a osmnáct let je příliš nízký věk na to, aby byl člověk vystaven popravě,“ uvedli právníci Stephen Ferrell, Kelly Gleason a Randy Spivey v pondělním prohlášení.
Christa měla těžké dětství a dospívání, byla sexuálně zneužívaná, rodiče ji zanedbávali, dodnes trpí duševním onemocněním. Tato fakta dříve porota podle obhajoby nebrala v potaz. „Ta osmnáctiletá dívka trpící závažným duševním onemocněním a traumatem na hranici invalidity už neexistuje,“ uvedli obhájci. „Christa je padesátiletá žena, která pociťuje lítost, chápe své činy, podstupuje řádnou léčbu duševního onemocnění a pomáhá ostatním vězeňkyním či je vede,“ řekli.
Matka zavražděné Colleen trvá na tom, aby byla poprava vykonána, a její dcera tak „mohla konečně odpočinout“.