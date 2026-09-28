VIDEO: Trailer, který možná nedokoukáš. Robert Eggers představil děsivého Werwulfa

Do amerických kin film dorazí jako netradiční vánoční dárek už 25. prosince 2026.
Mistr hororů Robert Eggers, který stojí za projekty jako The Witch, Nosferatu nebo The Northman, se vrací s dalším mrazivým snímkem. Jeho nejnovější počin nese název Werwulf a podle nového traileru nás čeká zcela brutální podívaná.
Příběh tě zanese do nehostinné Anglie ve 13. století. Tamní temnou krajinou začíná obcházet záhadné stvoření a to, co zprvu znělo jen jako děsivý lokální folklór, se velmi rychle mění ve zkázonosnou realitu.
Sám režisér diváky rovnou varuje, že novinka je „tím nejtemnějším filmem, jaký kdy dosud napsal.“ Produkční společnost Focus Features pak slibuje, že nás čeká „dosud nejviscerálnější a nejpůsobivější Eggersův zážitek,“ který má být „drásavým příběhem o oddanosti, zatracení a ďáblu uvnitř nás.“
Snímek se navíc opírá o mimořádně silné herecké obsazení. V hlavních rolích se představí Aaron Taylor-Johnson a Lily-Rose Depp, se kterými režisér spolupracoval už na svém očekávaném upířím hororu Nosferatu. Na plátně je doplní zkušení Willem Dafoe, Ralph Ineson a mladý objev Bodhi Rae Breathnach.
Hra i film v reálném čase
Studio Focus Features pojalo propagaci opravdu kreativně a k vydání traileru spustilo o víkendu speciální hru v alternativní realitě (ARG) na webu DevourethAllMankynde.com.
Celá kampaň je úzce navázaná na reálné fáze Měsíce. Během každého úplňku od září do listopadu mají fanoušci vždy přesně 24 hodin na to, aby na různých digitálních platformách našli skryté „znamení“ a dešifrovali ho zpět na webové stránce, než indicie nadobro zmizí. Pokud se nejvěrnějším fanouškům podaří splnit úkoly úspěšně během všech tří úplňků, čeká na ně na konci cesty tajuplná odměna.