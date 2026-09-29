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Třetí dítě Brada Pitta oficiálně droplo slavné příjmení svého otce. Jméno Zahara Jolie potvrdil soud
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dnes 29. září 2026 v 13:47
Čas čtení 0:42
Anja Samardžija

Třetí dítě Brada Pitta oficiálně droplo slavné příjmení svého otce. Jméno Zahara Jolie potvrdil soud

Třetí dítě Brada Pitta oficiálně droplo slavné příjmení svého otce. Jméno Zahara Jolie potvrdil soud
Zdroj: IMDb/volně k užití
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Dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta, Zahara, si oficiálně změnila příjmení.

Jednadvacetiletá Zahara Marley Jolie-Pitt nyní podle soudních dokumentů používá jméno Zahara Marley Jolie. Kalifornský soud změnu schválil 28. září, přičemž proti žádosti nebyly vzneseny námitky.

Zahara o odstranění příjmení Pitt požádala už v červnu. Veřejně přitom začala používat jméno Zahara Marley Jolie už dříve. Stejně byla například představena při květnové promoci na Spelman College v Atlantě. Už v roce 2023 se pod stejným jménem představila také při vstupu do univerzitního spolku Alpha Kappa Alpha.

 
 
 
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Příspěvek sdílel uživatel @zaharajp

Zahara není prvním dítětem bývalého hollywoodského páru, které se pro tento krok rozhodlo. Příjmení Pitt už oficiálně odstranila také její sestra Shiloh, která o změnu požádala v den svých 18. narozenin v roce 2024. Letos pak soud schválil stejnou změnu také u nejstaršího syna Maddoxe.

Angelina Jolie a Brad Pitt spolu mají šest dětí. Po jejich rozchodu v roce 2016 následoval několikaletý právní spor, který skončil rozvodovou dohodou v prosinci 2024. Jejich vztahy se dostaly pod drobnohled také kvůli incidentu na soukromém letadle v roce 2016. Pitt byl následně v rámci vyšetřování FBI zproštěn obvinění.

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Zdroj: people.com
Náhledový obrázek: IMDb/volně k užití
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