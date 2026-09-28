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KVÍZ: Jaké místo v Rakousku je pro tebe jako stvořené? Doporučíme ti ideální výlet
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Tento článek je sponzorovaný obsah společnosti Visit Austria.
včera 28. září 2026 v 15:30
Čas čtení 0:27
Sponzorovaný obsah

KVÍZ: Jaké místo v Rakousku je pro tebe jako stvořené? Doporučíme ti ideální výlet

KVÍZ: Jaké místo v Rakousku je pro tebe jako stvořené? Doporučíme ti ideální výlet
Zdroj: Österreich Werbung / Marko Mestrovic
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Dochází ti nápady, kam vyrazit na výlet nebo dovolenou? Tenhle kvíz je tvoje řešení.

Alpská údolí plná dechberoucích výhledů a turistických stezek, město s renesančními nádvořími u tyrkysového jezera nebo termální lázně vytesané přímo do skály – to všechno najdeš v jedné zemi.

Rakousko je jen pár hodin cesty od českých hranic a nabídne ti v podstatě cokoliv, co od dovolené očekáváš (kromě moře, ale to ti hravě nahradí průzračná jezera). Je tak ideální volbou, i když třeba plánuješ cestu na poslední chvíli.

Proto jsme připravili kvíz, který ti na základě tvých odpovědí doporučí dva konkrétní rakouské regiony, kde si volný čas užiješ přesně podle svých představ. Tak na nic nečekej, začni vyplňovat, a potom hned balit, protože léto je v plném proudu a je nejvyšší čas něco zažít!

vyraz do rakouska!
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Kvíz
KVÍZ: Kam v Rakousku na výlet? Odpověz na devět otázek a zjisti, která destinace ti sedne nejvíc
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Jaké suvenýry si vozíš z dovolených?
Kupuju klasiku jako magnetky a pohledy.
Úlovek z místního vintage obchůdku nebo nějaký designový kousek.
Nejradši si nakoupím lokální suroviny a doma pak vzpomínám u dobrého jídla nebo pití.
Nevozím si suvenýry, ale zážitky a vzpomínky.
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Co nejspíš najdeme na tvém instagramovém účtu?
Fotky s kamarády a kamarádkami z různých akcí a výletů.
Matchu, kafíčka, outfity a další aesthetically pleasing momenty z mého života.
Screenshoty ze Stravy s výsledky mých sportovních výkonů.
Nejsem na Instagramu moc aktivní. Občas přidám nějakou random fotku.
3 9
Co tě při plánování dovolené zajímá na destinaci nejvíc?
Jaké speciality z místní gastronomie bych měl*a ochutnat.
Co se tam dá podniknout a možnosti výletů v okolí.
Praktické věci – kde zaparkovat, v jaké lokalitě je nejlepší se ubytovat nebo jak daleko jsou od sebe různé atraktivity.
Neplánuju si program dopředu. Na dovolené dělám to, co se mi zrovna chce.
4 9
S kým obvykle cestuješ?
Sám*sama, baví mě solo cestování.
S rodinou
S partnerem*partnerkou nebo nejlepším kámošem*kámoškou
Nejraději s větší partou lidí
5 9
Co děláš, když si potřebuješ zvednout náladu?
Pustím si svůj comfort film nebo seriál.
Jdu se projít do přírody.
Zavolám bestie, aby se mnou něco podnikl*a.
Omrknu obchody.
6 9
Která z následujících vět nejvíc vystihuje, co máš rád*a na cestování?
Miluju dobrodružství, můj životní cíl je nasbírat co nejvíc zážitků.
Cestuju, protože občas potřebuju změnit prostředí, abych si doopravdy odpočinul*a. Změnit vzduch mi pomáhá nabrat novou energii.
Cestování pro mně znamená quality time s mými blízkými. V běžném životě si málokdy najdeme čas na to, abychom se věnovali jen sobě a nemysleli u toho na povinnosti.
Miluju poznávání a objevování nových míst a kultur. Každá destinace má tolik zajímavého, co může nabídnout.
7 9
Kdyby sis musel*a vybrat jen jedinou věc, kterou si vezmeš na dovolenou s sebou, co by to bylo?
SPF
Mobil
Turistické boty
Lékárničku
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Když se řekne „ideální počasí na dovolenou“, jaké to pro tebe je?
Počasí na opalovačku – ideálně 30 °C a sluníčko.
Mám rád*a, když je hezky, ale žádné horko, aby se dalo něco podniknout. Tak do 25 °C.
Jsem radši, když je chladněji, nesnáším vedra.
Je mi to jedno, hlavně, když neprší.
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Jak si představuješ ideální večer?
Termální bazén nebo vířivka, drink a výhled na hory
Grilovačka v kempu a deskovky s partou nebo rodinou
Pozorování západu slunce z vyhlídky v horách nebo nad městem
Posezení v dobré pizzerii
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