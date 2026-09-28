KVÍZ: Kam v Rakousku na výlet? Odpověz na devět otázek a zjisti, která destinace ti sedne nejvíc
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Jaké suvenýry si vozíš z dovolených?
Kupuju klasiku jako magnetky a pohledy.
Úlovek z místního vintage obchůdku nebo nějaký designový kousek.
Nejradši si nakoupím lokální suroviny a doma pak vzpomínám u dobrého jídla nebo pití.
Nevozím si suvenýry, ale zážitky a vzpomínky.
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Co nejspíš najdeme na tvém instagramovém účtu?
Fotky s kamarády a kamarádkami z různých akcí a výletů.
Matchu, kafíčka, outfity a další aesthetically pleasing momenty z mého života.
Screenshoty ze Stravy s výsledky mých sportovních výkonů.
Nejsem na Instagramu moc aktivní. Občas přidám nějakou random fotku.
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Co tě při plánování dovolené zajímá na destinaci nejvíc?
Jaké speciality z místní gastronomie bych měl*a ochutnat.
Co se tam dá podniknout a možnosti výletů v okolí.
Praktické věci – kde zaparkovat, v jaké lokalitě je nejlepší se ubytovat nebo jak daleko jsou od sebe různé atraktivity.
Neplánuju si program dopředu. Na dovolené dělám to, co se mi zrovna chce.
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S kým obvykle cestuješ?
Sám*sama, baví mě solo cestování.
S partnerem*partnerkou nebo nejlepším kámošem*kámoškou
Nejraději s větší partou lidí
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Co děláš, když si potřebuješ zvednout náladu?
Pustím si svůj comfort film nebo seriál.
Jdu se projít do přírody.
Zavolám bestie, aby se mnou něco podnikl*a.
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Která z následujících vět nejvíc vystihuje, co máš rád*a na cestování?
Miluju dobrodružství, můj životní cíl je nasbírat co nejvíc zážitků.
Cestuju, protože občas potřebuju změnit prostředí, abych si doopravdy odpočinul*a. Změnit vzduch mi pomáhá nabrat novou energii.
Cestování pro mně znamená quality time s mými blízkými. V běžném životě si málokdy najdeme čas na to, abychom se věnovali jen sobě a nemysleli u toho na povinnosti.
Miluju poznávání a objevování nových míst a kultur. Každá destinace má tolik zajímavého, co může nabídnout.
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Kdyby sis musel*a vybrat jen jedinou věc, kterou si vezmeš na dovolenou s sebou, co by to bylo?
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Když se řekne „ideální počasí na dovolenou“, jaké to pro tebe je?
Počasí na opalovačku – ideálně 30 °C a sluníčko.
Mám rád*a, když je hezky, ale žádné horko, aby se dalo něco podniknout. Tak do 25 °C.
Jsem radši, když je chladněji, nesnáším vedra.
Je mi to jedno, hlavně, když neprší.
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Jak si představuješ ideální večer?
Termální bazén nebo vířivka, drink a výhled na hory
Grilovačka v kempu a deskovky s partou nebo rodinou
Pozorování západu slunce z vyhlídky v horách nebo nad městem
Posezení v dobré pizzerii