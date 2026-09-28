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Zneužití a manipulace v dětském oddíle. Nový seriál České televize získal cenu na festivalu Serial Killer
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dnes 28. září 2026 v 16:16
Čas čtení 0:55
Anna-Marie Vondráková

Zneužití a manipulace v dětském oddíle. Nový seriál České televize získal cenu na festivalu Serial Killer

Zneužití a manipulace v dětském oddíle. Nový seriál České televize získal cenu na festivalu Serial Killer
Zdroj: Česká televize
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Mezinárodní festival televizní a webové tvorby Serial Killer, který se koná v Brně, ocenil vítěze.

Letošní ročník přinesl jednu zásadní novinku v podobě zbrusu nové kategorie s názvem Czech Killer. Historicky vůbec prvním držitelem této ceny se stal očekávaný projekt České televize pojmenovaný Kamarád. Tvůrčí tým tak slaví obrovský úspěch a slibuje intenzivní podívanou, která tě určitě dostane.

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Seriál navíc vychází ze skutečného příběhu. Děj tě zavede do zdánlivě nevinného a idylického prostředí školního turistického oddílu. Právě tam se ale začne odehrávat temné drama, které otevírá vysoce aktuální a citlivá témata. Příběh se zaměřuje na propracovanou manipulaci, hrubé zneužití důvěry a toxickou sílu nevyrovnaného vztahu mezi dospělým vedoucím a dospívajícím členem oddílu.

Kamarád ukazuje, jak snadné může být zneužít vybudovanou autoritu a jak obrovský dopad má takové chování na psychiku dospívajících. Kromě samotné psychologie manipulace se dotýká i dalších palčivých celospolečenských problémů. Seriál totiž ukazuje, jak nesmírně obtížné může být podobné závažné pochybení vůbec odhalit, správně ho pojmenovat a následně ho dokázat.

Tvůrci přímo upozorňují na to, že příběh reflektuje, „jak komplikovaně někdy funguje systém spravedlnosti“ a jak složité je domoci se v podobných případech skutečného zadostiučinění. Zisk premiérového ocenění Czech Killer potvrzuje, že se tvůrčímu týmu podařilo toto těžké a společensky důležité téma zpracovat nejen s velkým respektem, ale především s vysokou filmařskou kvalitou.

V kategorii Czech Killer měl Kamarád opravdu silnou konkurenci. O titul nejlepšího českého seriálu se utkal s mysteriózní kriminálkou Hec, projektem z dílny Oneplay Rekord(wo)man, seriálem prima+ Táta a komediálním seriálem Oddíl B.

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Zdroj: serialkiller.tv, facebook.com
Náhledový obrázek: Česká televize
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