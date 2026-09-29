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Nový Star Wars film má režiséra! Natočí ho autor poslední Spider-Man trilogie
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dnes 29. září 2026 v 10:30
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Nový Star Wars film má režiséra! Natočí ho autor poslední Spider-Man trilogie

star wars Zdroj: LUCASFILM / DISNEY
spider-man Zdroj: SONY PICTURES RELEASING/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
star wars: the rise of skywalker Zdroj: WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
star wars: the rise of skywalker Zdroj: WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
star wars: the rise of skywalker Zdroj: WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Star Wars Celebration Japonsko Zdroj: SE SOUHLASEM ONDŘEJE MRÁZKA
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Náhledový obrázek: Lucasfilm / Disney
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