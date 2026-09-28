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Spánek ve dvou: Proč partnerům nemusí vyhovovat stejná matrace
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Tento článek je PR zpráva společnosti Matrace Tropico.
včera 28. září 2026 v 13:30
Čas čtení 2:41
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Spánek ve dvou: Proč partnerům nemusí vyhovovat stejná matrace

Spánek ve dvou: Proč partnerům nemusí vyhovovat stejná matrace
Zdroj: New Africa / stock.adobe.com
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Společná postel má být místem, kde si po celém dni konečně odpočineš. Realita? Partner*ka se ve tři ráno otočí a ty jsi okamžitě vzhůru. Tobě je zima, jemu*jí horko.

Ty bys nejraději spal*a na tvrdším, zatímco druhá polovina postele tvrdí, že tvoje vysněná matrace připomíná podlahu.

A pak je tu ráno. Jeden vstane odpočatý, druhý se protahuje se slovy, že se zase pořádně nevyspal. Potíže se spánkem přitom nejsou v Česku ničím výjimečným. Podle průzkumu STEM/MARK z roku 2026, více než polovinu dní v měsíci nebo téměř denně zažívá problémy se spánkem 30 procent lidí a výraznou únavu 36 procent. Pokud se tedy pravidelně budíš rozlámaný*á nebo neodpočatý*á, dává smysl podívat se i na podmínky, ve kterých každou noc spíš.

Neznamená to automaticky, že máš špatnou matraci. Možná jen čekáš, že dvě různá těla budou mít během spánku úplně stejné potřeby.

Stejná matrace může každému připadat jiná

Tvrdost matrace není absolutní hodnota, kterou budou všichni vnímat stejně. Hodně záleží například na hmotnosti a stavbě těla.

Lehčí člověk se do stejného povrchu zaboří méně, takže pro něj může být matrace pocitově tvrdší. Těžší partner*ka ji může naopak vnímat jako výrazně měkčí.

 

Do hry vstupuje také poloha při spánku. Pokud většinu noci trávíš na boku, rameno a bok potřebují určitý prostor, aby se mohly mírně zabořit. Člověk, který nejraději spí na zádech, zase může preferovat pevnější oporu v oblasti pánve.

Takže ano, oba můžete ležet na stejné matraci a přitom mít pocit, jako by každý spal úplně někde jinde.

spaní, spánek, postel
Zdroj: Pixel-Shot / stock.adobe.com

Proč tě budí každý pohyb partnera*partnerky v posteli

Někdy přitom nejde ani tak o tvrdost jako o člověka vedle tebe. Někdo usne ve stejné poloze, ve které se ráno probudí. Jiný během noci procestuje prakticky celou postel. Přidej vstávání na toaletu, rozdílnou dobu usínání nebo budík jednoho z vás nastavený o hodinu dřív a máš poměrně slušný recept na přerušovaný spánek.

 

Pokud matrace přenáší pohyb z jedné strany na druhou, může se při každém otočení partnera nebo partnerky lehčí spáč částečně probudit. A pokud patříš k lidem, kteří se probudí i při sebemenším pohybu vedle sebe, znáš tenhle scénář až příliš dobře.

Jedna velká, nebo dvě malé?

Tohle dilema většinou přijde ve chvíli, kdy zařizuješ novou ložnici. Jedna matrace 160 × 200 nebo 180 × 200 cm, nebo raději dvě samostatné?

Jedna velká matrace má jasnou výhodu: žádná mezera uprostřed postele a jedna souvislá plocha. Pokud vám oběma vyhovuje podobná tuhost i typ materiálu, není moc co řešit.

Dvě matrace ale dávají větší volnost. Každý si může zvolit jinou tuhost, případně i jiný typ matrace. A pokud je mezi vámi větší hmotnostní rozdíl, může to být praktičtější než hledat jeden kompromis, se kterým nakonec nebude úplně spokojený nikdo.

Další možností jsou partnerské matraceu kterých lze pracovat například s rozdílnou tuhostí jednotlivých stran. Výběr pak nemusí skončit hlasováním o tom, kdo tentokrát ustoupí.

„Tvrdší matrace je zdravější“ a další mýty o spaní

Kolem matrací koluje překvapivě hodně pravidel, která znějí logicky, dokud je nezačneš řešit pro dva různé lidi.

Jedním z nejčastějších je, že správná matrace musí být tvrdá. Jenže příliš tvrdý povrch může být nepříjemný hlavně pro člověka spícího na boku, zatímco příliš měkká matrace nemusí poskytovat dostatečnou oporu někomu s vyšší hmotností.

Mnohem užitečnější je sledovat, jak se na matraci skutečně cítíš.

Když ji zkoušíš, nelehej si na ni na pět sekund s rukama podél těla. Otoč se do polohy, ve které opravdu usínáš. Vnímej, zda tě něco tlačí, zda se příliš nepropadáš a jestli máš dostatek prostoru.

Ideálně to udělejte oba.

pár, stěhování, matrace
Zdroj: gpointstudio / stock.adobe.com

Někdy matrace za nic nemůže

Než začneš kompletně předělávat ložnici, zkus se podívat i na jiné věci.

Možná je problém v tom, že máte pro dva jednoduše příliš malou postel. Možná jeden z vás spí pod příliš teplou přikrývkou. Nebo tě budí světlo, hluk či partnerův*partnerčin budík.

 

A samozřejmě má smysl zkontrolovat také rošt a stav samotné matrace. Když je viditelně proležená nebo už neposkytuje stejnou oporu jako dřív, rozdílné preference partnerů mohou být jen částí problému.

Spánek ve dvou zkrátka není disciplína, ve které musíš za každou cenu najít jeden univerzální kompromis. Každý z vás může mít úplně jiné potřeby – a je mnohem příjemnější respektovat je při výběru postele, než každé ráno debatovat o tom, kdo zase celou noc zabíral víc místa

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