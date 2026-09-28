Dej si sladkou tečku. Jak na párování kávy s dezerty?

Možná jsi už někdy slyšel*a, že „káva a dort je nejlepší sport“. Tahle sehraná dvojka totiž zpříjemní nejedno odpoledne. Vylaď si chutě a spáruj kávu s dezertem správně.
Poradíme, kdy sáhnout po čokoládě, co nabídnout ke cappuccinu a proč double espresso někdy chutná nejlépe, když vůbec neskončí v hrnku.
Soulad, nebo kontrast?
Při párování kávy s dezertem můžeš jít dvěma cestami. Buď necháš podobné chutě, aby se navzájem podpořily, nebo spojíš protiklady, které se vyváží. Konečné slovo mají především tvoje chuťové pohárky.
Espresso se čokolády nezalekne
Brownies, čokoládový fondant nebo poctivý dort s kakaovým krémem potřebují vedle sebe kávu silnou jako noha od kulečníkového stolu. Intenzivní espresso z kvalitního kávovaru na zrna dokáže sladkost dezertu vyvážit a zároveň zvýraznit jeho kakaové tóny. Dobře fungují především kávy s přirozenou chutí čokolády, karamelu nebo oříšků. Každý doušek pročistí chuť po sladkém soustu a zároveň ji připraví na další kousek.
Cappuccino si rozumí s máslem, ovocem i skořicí
Ne nadarmo je v Itálii cappuccino snídaňovým nápojem. Nadýchaná mléčná pěna a jemná chuť totiž přímo vybízejí k párování s máslovým croissantem, skořicovým šnekem nebo klidně tradiční českou bábovkou. Hodí se i k ovocným dezertům. Mléko totiž „stahuje“ kyselost ovoce, takže i výrazný rybízový koláč bude chutnat krapet sladčeji.
Tip: Cappuccino je bezpečnou volbou i tehdy, když na stůl přineseš několik různých zákusků a chceš k nim nabídnout jeden univerzální šálek. Připrav ho v automatickém kávovaru Magnifica Duo, který kromě cappuccina zvládne hravě připravit až 20 nápojů od klasik až po ledové speciality.
Double espresso, ale tentokrát ne v hrnku
Espresso si můžeš dát i jinak než ve svém oblíbeném šálku. Třeba v tiramisu, které by bez výrazné kávy bylo jen piškotem s mascarpone. Double espresso má přímo ve svém základu. Proto si k němu připrav nápoj, který jeho chuť podpoří a přitom tě svou silnou dávkou kávy nepoloží. Uvař si třeba espresso lungo nebo flat white.
Ledová káva a ovoce jsou osvěžující dvojice
Občas přijde vhod studený nápoj spíše než hrnek horké kávy. Spárovat ho s dezertem rovněž není problém. Ke cold brew či ledovému americanu se skvěle hodí citronový cheesecake, ovocná tartaletka či panna cotta.
Když se káva sama promění v dezert
Káva nemusí sladkou tečku pouze doprovázet. Přidat do ní můžeš například rum, který espressu propůjčí výraznější a hřejivější chuť. Pro jemnější a sladší výsledek sáhni po vaječném koňaku, který kávě dodá příjemně krémové tóny. Takový nápoj můžeš podávat samostatně nebo jen s drobným máslovým cukrovím.
Nakonec je to vždy na vás
Teorie ti napoví, ale dokonalou dvojici nakonec stejně najdeš až ochutnáváním. Párování kávy s dezerty ber jen jako inspiraci. Možná jsi kávomilec, který své zvyky nerad mění, a jediné, co ti může zpříjemnit den, je silné ristretto. Někdy je totiž ten nejlepší tandem dezertu a kávy zkrátka ten, co ti prostě jen chutná.