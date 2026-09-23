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Bisexualita není trend ani přestupní stanice. K jejímu mezinárodnímu dni bouráme nejčastější mýty
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dnes 23. září 2026 v 16:00
Čas čtení 3:11

Bisexualita není trend ani přestupní stanice. K jejímu mezinárodnímu dni bouráme nejčastější mýty

Bisexualita není trend ani přestupní stanice. K jejímu mezinárodnímu dni bouráme nejčastější mýty
Zdroj: Freepik/volně k užití
Karolína Kostková
Karolína Kostková
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Dnes slavíme Bisexuality Day, na který navazuje celotýdenní budování povědomí o bisexualitě a bourání omylů s ní spojenou.

Je to prý jen fáze nebo taky fráze. Bisexualita je spojována se spoustou mýtů, jaká je ale realita? Proč jsou bisexuálové*ky v LGBTQ+ komunitě svým způsobem třetí v pořadí, ale nemají často pochopení ani uvnitř komunity? 

Podle dat amerického výzkumného centra Pew Research tvoří bisexuální osoby zhruba 60 % celé LGB populace. Přesto lidé s bi vztahovou a sexuální orientací stále v obrovské míře čelí bi erasure (neviditelnosti bisexuality). Velmi častá a rozšířená je i bifobie, tedy odpor, předsudky, diskriminaci nebo iracionální strach vůči bisexualitě a bisexuálním lidem. 

Jaké mýty jsou nejčastěji spojovány s bisexualitou? 

Prague Pride 2022.
Prague Pride 2022. Zdroj: REFRESHER/Lucie Kotvalová

Mýtus: Je to jenom fáze a experiment

Bisexualita je často spojována s nějakou životní fází a experimentováním. Nejčastěji během dospívání, puberty nebo školních let. Vliv na to má i popkultura, která nám od nultých let prezentuje hlavní sexuální orientace, jako je heterosexualita nebo homosexualita. Bisexualita je tedy brána jako „přestupná stanice“ nebo experiment, který danou osobu přejde a zařadí se do jedné ze dvou škatulek. 

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Vnímání bisexuality se také mění na základě toho, o jakém pohlaví se bavíme. Ženy bisexuálky jsou většinou skloňovány právě s fází. Naopak u mužů se předpokládá, že jde o přestupní stanici k homosexuální orientaci. Ve výzkumu Být LGBTQ+ v Česku z roku 2022 uvedlo 52 % bi lidí, že se setkali s předsudkem, že prostě jen nechtějí přiznat svou homosexuální orientaci. 

Experimentovat se svou sexualitou je validní v jakémkoliv věku, nic to ale nevypovídá o tom, jak se skutečně identifikujeme. Bisexualita nemusí nutně být odrazovým můstkem k další sexuální orientaci, může jít i o finální stanici. Sexualita je fluidní a může se časem měnit a je to tak v pořádku.

bisexualita
Zdroj: Flickr/Peter Salanki/volně k užití

Mýtus: Bi lidé jsou stejně přitahováni muži i ženami

Někteří bi lidé skutečně pociťují „přitažlivost 50/50“ k různým genderovým identitám, ale mnoho z nich nemá preference, které by se daly přesně rozdělit do určitého procentuálního vyjádření nebo pevně stanoveného početního vyjádření v tom, koho si vybírají. Preference se mohou v průběhu času měnit a přesné rozdělení je opravdu špatný způsob, jak zkoumat něco tak složitého, jako je sexuální přitažlivost.

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Někdo zažívá romantickou přitažlivost k jednomu genderu a sexuální k jinému, preference se můžou v čase proměňovat a lidé objevovat přitažlivost i k nebinárním a genderově rozmanitým lidem (v takovém případě už mluvíme o pansexualitě).

Mýtus: Bisexuální jsou pouze ženy

Mnoho lidí se domnívá, že bisexuální muži ve velkém neexistují, částečně kvůli jejich nedostatečné viditelnosti. Pravdou je, že bisexuální muži se k sobě prostě méně otevřeně identifikují, protože je nižší míra společenské akceptace. Bisexuální muži jsou často mylně považování za gaye, kteří si pouze nechtějí přiznat svou „pravou“ sexuální orientaci. 

Tyler, The Creator
Tyler, The Creator Zdroj: Christopher Polk/Getty Images for NARAS

Mýtus: Bi lidé chtějí primárně sex bez hranic

Promiskuita je s bisexualitou často spojována a přispívá k obavám, že bi partnerstvo by mohlo utéct za někým jiného pohlaví. Jde o jeden z nejstarších a nejškodlivějších mýtů o bisexuálních lidech. Promiskuita a sexualita spolu nekorelují a označovat všechny bisexuální lidi za nevěrné je jen další způsob, jak znehodnotit jejich zkušenost a diskriminačně filtrovat potenciální partnerstvo na základě sexuální orientace.

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Nedůvěra ze strany queer a cis-heterosexuální komunity vytvořila falešný stereotyp o bisexuálních lidech, kteří jsou posedlí sexem za každou cenu, jako by přitahování k více pohlavím znamenalo, že jim chybí city, vazby a morální kompas. Je to forma démonizace, která pramení z nedostatku porozumění a způsobu, jakým existence bisexuálních lidí zpochybňuje binární představy o sexuální přitažlivosti. 

Vlajka bisexuální hrdosti.
Vlajka bisexuální hrdosti. Zdroj: WikimediaCommons/volně k užití

Mýtus: Bi lidé nezažívají diskriminaci

Vztah s osobou jiného pohlaví sice může člověka ochránit před homofobním útokem na ulici. Ale i bi lidé stojí stejně jako gayové a lesby před věčnou otázkou, zda předstírat heterosexualitu a mlčet o své skutečné orientaci, nebo zvolit autentický život se všemi riziky, která přináší. Ve výzkumu Být LGBTQ+ v Česku 25 % bi lidí uvedlo, že o své orientaci neřekli vůbec nikomu v rodině, 26 % ji tají před všemi v práci a 36 % ji tají dokonce před svým lékařem. 

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Diskriminace je jak ze strany hetero, tak queer lidí poměrně častá. Bi osoba, tak může přestavovat pro určité hetero lidi kink nebo naopak nedůvěru u vybraných homosexuálních lidí, že jako bi není dostatečně queer. Svobodné objevování sexuální orientace i zmíněné experimentování je přirozené a člověk by se neměl stydět za to, kým je přitahován. 

 

Slavné bi osobnosti

V současné popkultuře najdeme spoustu osobností, které se otevřeně hlásí k bisexualitě. Například americká zpěvačka Halsey, ale také Lady Gaga, Frank Ocean, Tyler the Creator, Megan Fox nebo Billie Eilish. To ale není vše - i spousta historických osobností se podle dostupných informací hlásilo k bisexualitě. Například malířka Frida Kahlo, ale také Virginia Woolf, Oscar Wilde nebo Eleanor Roosevelt. 

Frank Ocean Billie Eilish. Lady Gaga Tyler, The Creator
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 Duševní zdraví bisexuálních lidí

Zpochybňování identity ze strany hetero i queer lidí vede u bisexuálních osob k silnému
menšinovému stresu, který se pak negativně odráží na jejich duševním zdraví. Přestože by
se mohlo zdát, že mají možnost ve společnosti lépe zapadnout než gayové a lesby, jejich
postavení je naopak v některých ohledech zranitelnější.

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